Az elmúlt években a taxisok körében is megszaporodtak az elektromos autók - ahogy persze a teljes hazai járműparkon belül is -, most pedig elvileg irigykedve nézhetik őket a hagyományos hajtású autókat használó kollégák, hiszen őket nem zavarja ha az üzemanyag ára rekordokat döntöget. A hangsúly azonban az "elvileg" szón van, ugyanis a képlet nem ilyen egyszerű.

Az elektromos autók nagyon drágák és a taxisoknak jellemzően nem áll rendelkezésre 13-15 millió forint az autócserére, egy ekkora hitelt felvenni pedig szintén nagy kockázat. Ha nem lenne állami segítség - jelenleg 45 százalékos, maximum 6,75 millió forintos támogatás - akkor sokkal kevesebb elektromos taxi futna most a hazai utakon. A 6-8 millió forint előteremtése sem megy könnyen.

A töltőhálózat sűrűsége is hagy kívánnivalót maga után, azt pedig nem engedheti meg magának egy fuvaros sem, hogy órákat hagyjon ki a munkából azért, mert szabad oszlopra vár.

A legfőbb érv pedig az elektromosautó-vásárlással szemben az, hogy a hibridek is nagyon keveset fogyasztanak.

A Toyota Priusom nem fogyaszt többet 4,5 liternél (télen 4,8-nál) így - bár az üzemanyagár-emelés az én jövedelmezőségemet is rontja - nem visz csődbe a 480, vagy akár az 510 forintos benzin sem

- mondta lapunknak egy budapesti sofőr.

Aki pedig mégis belevágna a vásárlásba, az most hosszú hónapokat várhat egy új autóra, hiszen a chiphiány és az ellátási nehézségek a teljes autópiacot felforgatták.

A forgalmazók a megrendelés leadásakor már előre jelzik, hogy akár 12-18 hónapot is csúszhat az új gépjármű átadása - mondta lapunknak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke, aki szerint a tavaly népszerű Kia e-Niro mellett idén már többen pályáztak Skoda Enyaq-ra és a Volkswagen ID-modelljeire is.

Ezek a sofőrök legalább 8-10 évig szeretnék ezeket a járműveket használni, amelyek még az állami támogatás mellett is 6-8 millió forintos befektetést jelentenek. A jelenlegi piaci környezetben a megtérülés pedig lassú - tette hozzá Metál Zoltán, aki szerint a következő 1-2 évben 700 új, tisztán elektromos gépjármű jelenik meg hazai személytaxi gépjárműparkban.

A hibrid a nyerő

A lapunk által megkérdezett szakértők egyetértettek abban, hogy a legjobban a hibridek vásárlói jártak.

"Az elmúlt 10 év üzemeltetési tapasztalatai alapján már kijelenthető, hogy jól döntöttek, akik hibrid taxit helyeztek forgalomba" - véli Németh Zoltán, a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet elnöke. A cég flottájában is nagyon sok környezetbarát hibrid fut.

Véleménye szerint az üzemanyagár növekedése önmagában nem elégséges az elektromos autók iránti igény növekedéshez főként az áruk miatt. Támogatás nélkül nem alig rúghatnának labdába. Emellett bővülnie kell a töltőhálózatnak, és azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az otthoni töltés a legolcsóbb, de erre nincs minden taxisnak lehetősége.

Ettől függetlenül a City Taxinál is sok olyan sofőr van, aki úgy döntött, hogy az állami támogatást igénybe véve belevág egy elektromosautó-vásárlásba. Hogy milyen gyorsan térül meg ez a beruházás az majd 5 éves üzemeltetési időtartam után lehet megállapítani, amikor már ismerik a gépkocsi maradványértékét is.

A szövetkezetnél a 2020-as pályázat segítségével 30 tisztán elektromos autót vásároltak, idén pedig ez a szám duplázódik várhatóan. Az importőrök általában egy éves szállítási határidőt vállalnak.

Hasonlóról számolt be Láng László, a Bolt országmenedzsere is. Szerinte bár sok sofőr vesz Kia e-Niro-t és Nissan Leaf-et - sőt van aki már a magasabb árkategória felé kacsintgat - a legtöbben mégis a hibrideket preferálják, mert nem tudnak otthon tölteni, az elérhető oszlopok száma pedig kevés.

Metál Zoltán szerint is a hibrid volt a fő irány az elmúlt években, ha egy taxis az üzemanyagköltségen szeretett volna spórolni. Szerinte elektromosautó-töltő most van elég, de indokolt lesz a bővítés. A legjobb természetesen az otthoni töltés, amellyel a jelenlegi üzemanyag-árak mellett kétharmadával is csökkenthetők az energia-költségek.