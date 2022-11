November 8-tól, tehát azonnali hatállyal közel 15 termékkategóriában, csoportonként többféle élelmiszert és háztartási terméket kínál a korábbinál jóval alacsonyabb árakon a Wolt Market. Ezek olyan alapvető, minden magyar család és háztartás számára fontos élelmiszerek és háztartási cikkek, mint a tej, sajtfélék, joghurtok és vajak, gabonapelyhek, kekszek, felvágottak, friss hús, rizs, üdítőitalok, valamint takarító-és mosószerek, illetve papíráruk.

„A Wolt Market az indulás óta eltelt egy évben egyre népszerűbbé vált a vásárlók körében, mi pedig azon dolgozunk, hogy az áraink továbbra is versenyképesek legyenek. Célunk, hogy az üzleteinkben a legfontosabb termékeket tartósan elérhető áron kínáljuk. Ez az első alkalom, hogy ilyen sok terméket érintő árcsökkentést vezetünk be” – mondja Törös Gábor, a Wolt Market ügyvezető igazgatója.

A Wolt Market az árcsökkentés mellett továbbra is rendszeresen tervez egyéb, időszakosan elérhető kedvezményes ajánlatokat is. Emellett a „Ments meg” menüpontban folyamatosan akciós árakon elérhetők a közeli lejáratú termékek, amellyel a Wolt Market az élelmiszerpazarlás ellen is tenni kíván

A Wolt Market éppen egy évvel ezelőtt nyitotta meg első magyarországi üzletét Budapesten. Az üzletlánc elmúlt évben folyamatosan bővült, ma már hét egységet üzemeltet országszerte. Hat budapesti üzlet mellett jelenleg Pécsen is elérhető a szolgáltatás.

Kép: Wolt

„Az indulásunk óta eltelt egy évben azon dolgoztunk, hogy a Wolt Market többféle vásárlói igényt is kielégítsen. Ma már nemcsak azok kattintanak a Wolt Marketre, akik főzés közben veszik észre, hogy elfogyott egy fontos hozzávaló, hanem azoknak is elérhető árú szolgáltatást nyújtunk, akik rendszeresen szeretnék a heti bevásárlást elintézni sorban állás nélkül” - tette hozzá Törös Gábor.