Az úgynevezett automata öntözőrendszerek idehaza is régóta használatosak, azonban ezek még rendszeres emberi felügyeletet, közvetlen manuális be- és kikapcsolást igényeltek. A kijuttatott vízmennyiséget legfeljebb az üzemidővel lehetett szabályozni, és minden négyszögöl, mondhatni, azonos vízmennyiséget kapott, ha kellett, ha nem. Az esetleges meghibásodásra is csak élő munkaerő jelenlétében derült fény, ami vagy a locsolás kimaradásában, vagy jelentős vízveszteség formájában jelentkezett a leggyakrabban.

A francia Osiris Agriculture vállalat nemrég fejezte be Oscar nevű autonóm öntözőrobotjának prototípusának fejlesztését – adta hírül az Agroinform.

A robot az öntözés mellett a tervezett továbbfejlesztéseknek köszönhetően a közeljövőben akár a hígtrágyázás és a növényvédelem automatizálása terén is szerepet kaphat.

Oscar napi 8-20 hektáros kapacitással és 3-10 mm-es vízkijuttatással jelenleg az európai növénytermesztési körülményekhez igazodik. A 2022-es tesztidőszak után, amelyben az első prototípus a burgonyatermesztés öntözésére összpontosított, a 2023-as szezonban már egy második gép is üzembe áll.

A gépezet valamivel kisebb, mint egy önjáró permetezőgép, és ugyanúgy csatlakozik a vízhálózathoz, mint a már ismert mobil öntözőberendezések, de alacsonyabb nyomáson működik. Az autonóm öntözőrobot elektromos meghajtású, mindössze 2 kW teljesítményű, alvázán egy nagy méretű tömlődobbal. A gép elején egy mechanikus rendszer található a tömlő le- és visszacsévélésére. A gép hátulján egy, a permetezőgépekéhez hasonló keret található, rajta kivezetőtömlőkkel és szórófejekkel, amelyek lehetővé teszik a növények szinte célzott öntözését.

Az intelligens öntözőrendszerek, például az Oscar autonóm öntözőrobot célja, hogy a megfelelő mennyiséget a megfelelő időben juttassák ki a veszteségek minimalizálása érdekében. Oscar kamerákkal van felszerelve, és mesterséges intelligenciát használ. Ennek segítségével a valós időben gyűjti a növényekre vonatkozó adatokat. A képek elemzésével a robot meg tudja állapítani, hogy a növényeknek szükségük van-e vízre, műtrágyára, vagy ha betegségek alakulnak ki. Az adatokat egy döntéshozó eszközön keresztül továbbítja a gazdának, aki ennek megfelelően tud beavatkozni.

A víz és a műtrágya a mezőgazdaság fő erőforrásai. Jelenleg a globális mezőgazdaság átlagosan a felszín alatti vizek 70 százalékát használja fel, de ez a szám a száraz és félszáraz régiókban még magasabb.