A Facebook-oldalán jelentkezett be az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter, aki arról tájékoztatta Karácsony Gergelyt és a nyilvánosságot, hogy a Fudan Egyetemre és az álláskeresési járadékra vonatkozó népszavazási kezdeményezéshez bőségesen összegyűltek (235 ezer+235 ezer) az aláírások - írja az Index.

Az ellenzék által kezdeményezett referendumon két kérdése a következő:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt? Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?

A népszavazási kezdeményezést Karácsony Gergely indította még a nyáron, amikor a kormány bejelentette, hogy a már elfogadott gyerekvédelmi törvény témáiról referendumot is kiírnának. Eredetileg öt kérdést akart az ellenzék, de csak kettőt hitelesített a Nemzeti Választási Iroda. A Kúria csak december 8-án engedte a kedezményezést.

A most összegyűlt 235-235 ezer aláírást pénteken adják le hitelesítésre, de várhatóan átmennek majd az ívek - általában csak az aláírások 5-10 százaléka szokott érvénytelen lenni a népszavazási kezdeményezéseknél. Márki-Zay Péter koronavírus fertőzése miatt nem lesz jelen az eseményen, helyette Karácsony Gergely főpolgármester lesz jelen, valamint megjelennek majd a hat összefogott párt - a DK, a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd, a Momentum, az LMP -, valamint a Mindenki Magyarországa Mozgalom képviselői is. A gyűjtésben az összefogáson kívül Magyar Kétfarkú Kutyapárt "passzivistái" is segítettek.

Az egyelőre kérdéses, hogy a népszavazást mikor tartják meg: mivel a Kúriánál és a választási irodánál a maximális időkeretig tartott a kérdések engedélyeztetése, valamint még a jogi procedúra elhúzódhat az aláírások hitelesítésénél is, így nem biztos, hogy lehet majd az ellenzéki kérdésekkel is találkozni április 3-án.

Ezen a napon az országgyűlési választás mellett - Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére - a kormány gyermekvédelmi genderkérdéseiről is referendum lesz:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Az ellenzéki kérdések főként gazdasági vonatkozásúak: jelenleg csak 90 napig folyósítják a munkanélküli segélyeket, ami a koronavírus-járvány kezdetén komolyabb problémát jelentett sokaknak, mivel egyik napról a másikra lettek munkanélküliek. Most viszont a gazdaság felívelésével ismét feszes lett a munkaerőpiac.

A Fudan Egyetem esetében a magyar kormány 450 milliárd forintot venne fel hitelként a kínai államtól, valamint költségvetési forrásokból is támogatná a beruházást. Az elitegyetem a tervezett Diákváros egy jó részét elfoglalná, így kevesebb diák juthatna itt olcsó lakhatáshoz. A kormány ígéri, hogy a kollégiumfalu ettől még megvalósul.

Az eredetileg tervezett ellenzéki népszavazási kezdeményezésben a lakosság dönthetett volna arról is, hogy minden hatvan év fölötti, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy ingyenesen legyen jogosult SARS-CoV2 neutralizáló antitest kimutatására alkalmas tesztre, az autópályák koncesszióba adásáról, valamint arról is, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Ezeket a kérdéseket viszont nem engedték át a jogi eljárások folyamán.

Itt látható a két ellenzéki vezető bejelentése: