A tavalyi síszezonban (2021. december–2022. február) 1200 bejelentett esetben kellett a magyarországi kiutazók, leggyakrabban a síelők segítségére sietnie az Europ Assistance Magyarországnak. 2022. december óta közel 600 esetben érkezett már segélyhívás a bajbajutottaktól utasbiztosításukhoz kapcsolódóan, amelyből 300 ausztriai, 180 olasz és 110 francia bejelentést rögzítettek.

A balesetek nagyrészt még mindig a téli sportolás, síelés, snowboardozás közben történnek

– közölte a biztosítási szolgáltatásokat szervező Europ Assistance Magyarország az Index érdeklődésére.

Ezen betegek 25-30 százaléka a hazautazásban is segítségre szorul, nem tud az eredetileg tervezett módon hazautazni autójával vagy menetrend szerinti repülővel.

A biztosítással rendelkezőknek segítséget nyújtó vállalat szerint érdemes kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (EEK), amely mellé célszerű utasbiztosítást kötni annak érdekében, hogy az utas teljes biztonságban és nyugodtan élvezhesse téli kikapcsolódását.

Nem fedezi a hazaszállítás költségeit egy baleset esetén az EEK, azaz „EU tajkártya”, ahogyan a helikopteres mentés teljes költségét sem, amely egyszerűbb sérülésnél is több mint 4000-5000 euró is lehet.

A cégcsoport szerint arra is készüljünk fel, hogy a koronavírus-járvány óta országonként eltérő a Covid-protokoll, így invazív beavatkozások előtt sok helyen kötelező a gyorsteszt, amit általában azonnal kifizettetnek a beteggel, illetve a beteglátogatás korlátozott a fekvőbetegosztályokon továbbra is.

Akik csak EEK-val rendelkeznek, ne lepődjenek meg, ha például járóbeteg-ellátás esetén meg kell előlegezniük a költségeket. Így érdemes olyan biztosítást kötni, amely fel nem használt síbérletre is fedezetet nyújt (például ha a kiutazó első nap balesetet szenved, s utána nem tud síelni, de még 3 napig kint tartózkodik, akkor arányosan visszakaphatja a bérlet árát), továbbá a sportfelszerelésre is kiterjed.

Gyakori káresettípus a sífelszerelés eltulajdonítása, valamint a balesetek során fellépő károsodások. Arra kevesen figyelnek, hogy ezekre az esetekre nem mindegyik biztosítás nyújt fedezetet.

Továbbá a felelősségi károkra sem terjed ki automatikusan a felelősségbiztosítás. Van olyan termék a piacon, amely egyáltalán nem fizet ilyen esetekben, van, amelyik csak bizonyos százalékát téríti meg az elszenvedett kárnak, s van, amelyik a teljes összeget téríti. Léteznek a piacon „Sport”, „Extra” stb. elnevezésű termékek, amelyeket speciálisan a téli sportolásra fejlesztettek ki, és amelyekben benne van a síléclopásra vonatkozó fedezet is.

Sokan nincsenek pontosan tisztában azzal, hogy mire is vonatkozik az a biztosítás, amelyet megkötöttek. Kiutazás előtt mindenképpen nézzük át a szerződést – hívják fel a figyelmet.

Fontos észben tartani, hogy a síelés nem játék, ugyanúgy be kell tartani az alapvető szabályokat, mint autóvezetéskor. Ez azt jelenti, hogy a biztosító sokszor nem állja az ellátási költségeket, ha az illető alkoholt fogyasztott a baleset előtt.

Egyes országokba nyári abronccsal nem lehet belépni, így az Europ Assistance javasolja, hogy csak téli gumival induljanak el síelni, és az utazók a hóláncot is készítsék be, mivel sok helyen az is kötelező tartozék.