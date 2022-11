„A magyar játékpiac jelenleg – az euróárfolyamtól függően – 80-100 milliárd forintra becsülhető. Ennek tetemes része, nagyjából fele a karácsonyi időszakban, az év utolsó két hónapjában jön össze” – mondta Gyaraki Dávid, az egyik nagy játékkereskedő ház marketing menedzsere egy hétfői, a hazai játékpiacról szóló szakmai kerekasztal-beszélgetésén.

Az évek és trendek változásával is vannak kikezdhetetlen fényű, örök klasszikusok, amelyek iránt a kereslet és az érdeklődés töretlenül magas. Magyarország például Lego nagyhatalomnak számít, ha az egy személyre jutó készletek számát nézzük – fejtette ki Gyaraki Dávid. Továbbra is népszerűek a társasjátékok, a készségfejlesztők és a kreatív játékok, a diavetítők és az ezekhez tartozó filmek.

A Covid és a játékpiac

A koronavírus járvány persze ezen a piacon is nyomott hagyott. A pandémia következményeként, egyrészről megnőtt az igény azokra a játékokra, amelyek teljes mértékben lekötik a gyermekek figyelmét, és mellette edukatívak is. Másrészt, a korábbiaknál is keresettebbé váltak a kollektív közösségi élményt nyújtó társasjátékok, amelyek családok vagy kisebb csoportok számára nyújtanak kikapcsolódást. Így a társasjátékok 2020 óta sokadik reneszánszukat élik.

Hibrid játékok: hagyományos és digitális

Az interaktív játékok utóbbi időben tapasztalt népszerűségének oka, hogy teljesen más élményt nyújtanak, mint a hagyományos eszközök. A digitalizáció térnyerésével a gyerekszobákban sem volt kérdés, hogy szükség van az új trend beépítésére. A gyermekek növekedése során egyre inkább olyan játékokra lesz szükség, ami problémamegoldásra serkenti a csemetéket. Nem csak szórakozást nyújt, de bizonyos szempontból kihívást is jelent számukra. Az ilyen játékok fenntartják a gyermek figyelmét és fejlesztik a kognitív képességeket is.

A gyerekek ma már készségszinten használnak okos eszközöket, sőt ez – alkalmanként jóval – korábbra tehető, mint az írás és olvasás képességének elsajátítása. „Ezzel a ténnyel pedig a játékiparnak is számolnia kell. Így az utóbbi években a digitalizált és a hagyományos játékok ötvözete merőben új és közkedvelt fejlesztési irányt jelent – fejtette ki Zsigmond Tamara, szinkronszínész, logopédus, a kerekasztal-beszélgetésen. Ugyanakkor elkerülhető az, hogy a gyermek a képernyő előtt üljön, vagy hogy már a játékos tanuláshoz is mobiltelefont kelljen használnia.