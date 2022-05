Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette, különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett pénzmosás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítja a Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó, békéscsabai központú Közösségi Misszió ügyvezetőit, dr. V. Gy.-t és dr. V. K.-t az ügyészség - írja a Magyar Narancs.

A lap információit még a múlt héten erősítette meg a Békés Megyei Főügyészség. A két vezetőt előterjesztésére előzetes letartóztatásba helyezték. Azt pedig a Gyulai Törvényszéktől közölte, hogy az erről szóló határozatot zárt ülésen a Békéscsabai Járásbíróság hozta meg.

Az is kiderült, hogy a nyomozás nem dr. V. Gy. és dr. V. K. ellen indult meg elsődlegesen, hanem egy bizonyos, eddig nem azonosított K. L. ellen. Ennek nyomán kerültek előbb képbe, majd letartóztatásba a Közösségi Misszió vezetői. Nem csak azért kerültek rács mögé, mert esetükben fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint a bizonyítékok veszélyeztetése, hanem azért is, mert a velük összefüggésbe hozott gyanúsítás szabadságvesztéssel büntetendő. Ezt az is alátámasztja, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntettének és a különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett pénzmosás bűntettének becsült kártértéke meghaladja a 500 millió forintot.

A lap kereste az egyházat, többek között arra kértek választ, hogy milyen visszaélésekről van szó, terheli-e felelősség a Magyar Pünkösdi Egyházat, de választ nem kaptak.