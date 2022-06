Kettészakította a munkaerőpiacot a béremelkedés - leegyszerűsítve ez derül ki ManpowerGroup országos, reprezentatív felméréséből, amelyről az MTI számolt be.

A magyar munkavállalók csaknem 60 százaléka kapott átlagosan 12,7 százalékos béremelést idén, 39 százalék fizetése azonban a 9,5 százalékos infláció ellenére sem nőtt, és a munkavállalók 47 százaléka elégedetlen jelenlegi munkahelyével. A kutatás eredményeihez fűzött kommentás szerint a munkaerőpiac átalakulásával a hangsúly a munkáltatók elvárásai felől eltolódott a munkavállalók preferenciái felé, amelyet tovább erősített a digitalizáció felgyorsulása. Így az infláció növekedésével az alapbér mellett egyre fontosabbá válik a rendszeres bérfejlesztés, különös tekintettel annak mértékére.

A legnagyobb arányban az autóipari dolgozók (69,41 százalék) részesültek fizetésemelésben, átlagosan 10,9 százalékkal többet visznek haza egy hónapban. A legnagyobb átlagos béremelés az élelmiszeripar és mezőgazdaság ágazatban történt, ők 15,7 százalékkal kapnak többet. A legrosszabbul az építőipari dolgozók jártak, alig egyharmaduk (32,79 százalék) részesült bérfejlesztésben, illetve ők számoltak be a legcsekélyebb mértékű, 9,45 százalékos növekedésről.

A kutatás szerint a cégeknek érdemes elgondolkodniuk, hogy milyen fejlesztésekre van szükség a meglévő munkatársak megtartására, ugyanis a válaszadók csupán 52,88 százaléka elégedett jelenlegi munkahelyével - közölték. Egyik lehetőségnek a béren kívüli juttatást nevezték, amely továbbra is fontos eleme a motivációnak. A szellemi és fizikai munkavállalók között egy dologban tapasztalható lényegi különbség: míg a fizikai munkát végzőknél továbbra is a cafeteria (49 százalék) és a bónusz, jutalék (25 százalék) a két legvonzóbb extrajuttatási forma. Addig a szellemi munkát végzők körében a cafeteria (30 százalék) és bónusz/ jutalék (29 százalék) mellett megjelent a távmunka, rugalmas munkavégzés (19 százalék) lehetősége is.