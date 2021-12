Jól lelhet, ismét munkaerőhiány alakult ki Magyarországon, a fizikai dolgozók mintegy 90 százaléka könnyen elcsábítható a megfelelő kompenzációval – állapította meg a fizikai dolgozók toborzásra szakosodott Gi Group legfrissebb felmérése.

A Magyarországon új üzletágat kialakító vállalatcsoportnál úgy látják, hogy a kékgallérosok munkaerőpiaci "viselkedése" nagyon hasonlít ahhoz, ami 5-10 éve a fehérgallérosokra volt leginkább jellemző. Ez a bérelvárásokban is látszik, ma már a képzetlenebb kékgallérosok is nettó 250-300 ezer forintot szeretnének hazavinni, a képzettek ennél is többet 350-400 ezer forintos fizetést kérnek.

Kapcsolódó Béremeléstől és a bizonytalanságtól tartanak a magyar cégvezetők

Így miközben a cégek számára eleve nagy probléma az üres pozícióik betöltése és az új dolgozók megtalálása, a meglévők magasabb bérekkel elcsábíthatóvá váltak. Utóbbiak 55 százaléka például azért keresne új munkahelyet, mert nem elégedett a jelenlegi bérével, ugyanakkor olyan szempont is, mint a cég piaci stabilitása, szintén sokat számít.

A Gi Group tapasztalata az, hogy a munkaerő-piac dinamikusan formálódik, kutatásuk szerint a munkáltatók nem követik le elég gyorsan a fizikai munkavállalók igényeit. - A koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés után a vártnál gyorsabb visszapattanás történt, így újra egyre erősebbé vált a kereslet a fizikai dolgozók iránt, mostanra pedig újra nehéz megtalálni a képzett munkavállalókat” – mondta Alapi Márton, a Gi Group üzletágvezetője.

Leginkább a gyártás-termelésben érzékelhető a probléma, gépkezelők, karbantartók, targoncások hiányoznak főként. A vállalatoknak ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a munkavállalók megtartására, miután a dolgozók igényei is nőnek.

Nem értik

A kutatás szerint egyre kevésbé értik a munkáltatók a fizikai munkavállalók igényeit. A kékgallérosok számára is fontos a munka-magánélet egyensúlya, a fejlődési lehetőség biztosítása, és az is, hogy mennyit kell utazni a munkába. Hasonló elvárások 5-10 éve a fehérgallérosoknál voltak jellemzőek.

A munkaadók egy része azonban még másképp gondolkodik: 80 százalékuk úgy véli, hogy csak és kizárólag a magasabb fizetés miatt váltanak a dolgozók. A munkavállalóknak azonban a béren kívüli juttatások, a belső képzések, a fejlődési lehetőség, illetve a jó munkahelyi légkör is egyre fontosabb. A kutatás megállapította, hogy sokkal komplexebb igényekre kell reagálni, ha egy cég vonzó munkáltatóként szeretné pozícionálni magát a munkaerő-piacon.

A vállalatok igyekeznek rövid, egyszerű és általánosításra is alkalmas üzeneteket írni az álláshirdetésekbe - miközben a felmérés éppen azt mutatta, hogy a munkavállalók ma már olyan álláshirdetésekre jelentkeznek szívesebben, amelyek több információt osztanak meg velük a vállalandó feladatokról, a műszakokról, arról, hogyan zajlik a kiválasztás - és még a bérezésről is részletes információt szeretnének kapni.

A Gi Group szerint a következő években igen komoly átalakulás várható a munkaerőpiacon, hiszen az automatizáció, a robotizáció önmagában is kihívás elé állítja a vállalatokat és a munkavállalókat, miközben számos új, külföldi vállalat jelenik meg Magyarországon, akik kedvező bérekkel csábítják majd a dolgozókat. Úgy látják a toborzó cégnél, hogy mindezek miatt elkerülhetetlen a bérek további emelkedése a fizikai dolgozók közében is.