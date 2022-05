Elérte legmagasabb pontját a DélKerTÉSZ több mint 10 ezer négyzetméteres komplex logisztikai központja. A 2,7 milliárd forintból megvalósuló, várhatóan az év végén befejeződő beruházással gyorsabbá és hatékonyabbá válnak a logisztikai folyamatok az 500 termelőt tömörítő DélKerTÉSZ szentesi telephelyén - közölte a szövetkezet.

Nagypéter Sándor, DélKerTÉSZ elnöke a bokrétaünnepségen közölte:

Az új központ abban segít, hogy még hatékonyabban működhessen a logisztikánk, és végső soron növelni tudjuk a termelők által megtermelt mennyiséget, és javíthassuk ezeknek a megfelelő kereskedelmét. Azon dolgozunk, hogy egyre több magyar zöldség legyen elérhető a boltok polcain. Néhány éven belül 28-31 ezer tonna körüli mennyiséget forgalmaz majd a DélKerTÉSZ, ez pedig jelentős növekedés a jelenlegi 24-25 ezer tonnához képest.

Az új logisztikai központban többek között csomagolóüzem, hűtőház, és 16 kamion számára kiépített nagykapacitású komissiózó is lesz, de további csomagológépeket is vásárolnak, és robotizáció segítségével oldják meg majd a raktározást. Nagypéter Sándor hozzátette, hogy a folyamatos fejlesztésekre szükség van a versenyképességük fokozásához. 2021-ben például 370 millió forintot költött a DélKerTÉSZ nagyberuházásokra, többek között két helyen hoztak létre egyenként 3500 négyzetméteres fóliablokkot és egy válogatócsarnokot is. A termeléskapacitás pedig a jövőben tovább nő, hiszen újabb üvegház- és fóliafejlesztések is lesznek. A fejlesztések célja azonban nem csak a kapacitások fokozása, hanem a szélsőséges időjárási viszonyok elleni védekezés is. A szakember szerint ugyanis ennek hatásait szintén technológiai fejlesztésekkel lehet tompítani, például szellőztetéssel, árnyékolással, automata öntözőberendezésekkel vagy éppen hűtéssel az extrém melegben.

Nagypéter Sándor szerint idén sok negatív behatás volt és várható is a jövőben - a műtrágya, az üzemanyag, a gáz és az áram drágulása, valamint az emelkedő kamatok idén is negatív hatással lesznek a friss piaci termékekre -, de az időjárás egyelőre kedvezőbb volt, mint tavaly. Sokkal jobb állapotban tudnak indulni a hidegfóliások, a palánták is jól bírják, a gyökérképződésnek nem lesz gátja, tehát jó termés várható. A termelők pedig újdonságokkal is készülnek: a vásárlói igényeknek megfelelően nyitnak az édesebb, színesebb paprikák felé, így az áruházlánci pultokon már megtalálható a magyar kaliforniai paprika és hamarosan megjelenik a pritaminpaprika is, valamint egyre nagyobb termőterületet kapnak a koktélparadicsomok is. Igaz, a kínálat sztárja továbbra is a klasszikus fehér paprika.