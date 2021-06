A képviselő szerint körülbelül 20 millió forinttal árazhatták túl a projektet, a kivitelezés felét az önkormányzat, a másik felét a kormány állta.

A Cívishír írt is az átadóról, itt fel is sorolják mind az 5 "akadályt", amely "a haladó szintű kerékpárosokat is kiszolgálják, valamint technikai tudás fejlesztésére is egyaránt alkalmasak":

Az első akadály a hullámok elnevezésű elem, mely murvából készült, és megközelítőleg 10 méter hosszú. Ezt követi a North shore egyenes, mely kb. 30 centi széles és 15 méter hosszú.



Következő akadályként a pallószlalommal találkozunk, mely kb. 30 centi széles és 15 méter hossz

Ezen akadályokat leküzdve találkozunk a North shore szlalomelemmel, mely kb. 40 centi széles és 9 méter hosszú.



Következő elem a két farakás, rakásonként kb. 2,5 méter hosszban.



Végül a célegyeneshez érve a sziklakert elemmel találkozunk, mely kb. 3,5 méter hosszú.

Innen letölthető a tervrajz és a polgármesteri határozat a projektről.