A homoktövis hazai termőterületei az elmúlt években jelentősen növekedtek. Amíg 2016-ban még 307 hektáron termeltek a növényt hazánkban, 2021-ben már 397 hektáron a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács a Napi.hu-nak szolgáltatott adatai szerint. Volt ugyan némi visszaesés 2020 után, hiszen akkor a termőföldek mérete elérte a 411 hektárt, a növekedés azonban ennek ellenére is nagynak mondható.

A növény egyébként ázsiai eredetű, de szinte egész Európában megterem, így hazánk vidékein is jól érzi magát. Legnagyobb mennyiségben azonban Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Somogy megyékben találkozhatunk a homoktövissel.

Az őstermelő Kánya Krisztián azonban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Újcsalánoson gazdálkodik édesapjával mintegy 140 hektáron. A családi földterületen sok minden mással is foglalkoznak: gabona-, és takarmánynövények termesztése mellett mintegy 3,5 hektár homoktövis gondozása és termésfeldolgozása is belefér.

Kányáék arra esküsznek, hogy a homoktövis bokrokat sorba érdemes rendezni, s e sorokat nagyjából négyméteres távolságban érdemes tartani egymástól, egy-egy soron belül viszont a bokrok elég, ha 2 méterre vannak egymástól. Ebből következik, hogy náluk egy hektáron mintegy 1100 bokor található, amiből körülbelül 100 a porzó növények száma. Könnyen kiszámolható tehát, hogy 3,5 hektáron körülbelül 3500 termő bokrot tartanak a gazdaságban.

Hamar lefagyasztják

„A termesztés során túl sok gondunk nincs a növénnyel. Érdemes locsolni a jobb terméshozam érdekében, valamint géppel egyszerűen tisztán lehet tartani a körülötte az ültetvényt. A betakarítása azonban meglehetősen macerás. A szúrós növény bogyótermését kézzel, ágastól vágjuk le, majd amilyen hamar csak lehet lefagyasztjuk. A teljes fagyást követően szintén kézzel verjük le a termést az ágakról.

Később kézi rostálással tisztítjuk meg a bogyókat, majd Kiskunfélegyházán vagy Győrben dolgoztatjuk fel, hiszen csak ott vannak az ilyen munka elvégzésére alkalmas üzemek” – mondta Kánya Krisztián.

A gazdaság homoktövis ültetvénye madártávlatból

Az őstermelő arról is beszámolt, hogy ők azért fogtak hozzá néhány éve a növény termesztéséhez, mert érzékelték, hogy jelentősen megnőtt iránta a kereslet, hiszen kiemelkedően jó az egészségre gyakorolt hatása. Azonban a növény nyers bogyótermésének a felvásárlói ára (2020-ban körülbelül 1500 forintot ajánlottak neki egy kiló bogyóért, azóta nem adja el felvásárlónak) jellemzően alacsony ahhoz képest, hogy mennyi fizikai munkával jár a betakarítása.

A feldolgozott termékek esetében viszont jó a haszonkulcs. Ezért manapság csak annyit szüretelnek, ami annyi termékükhöz kell, amennyit néhány Miskolc környéki üzlet rendel tőlük, valamint az online boltjukban vagy háztól el tudnak adni.

Nem vágja ki a felesleget

A kínálatukhoz tartozik a homoktövis velő különböző kiszerelésben, a hidegen sajtolt magolaj és a húsliszt is. Legnagyobb kereslet a velőre van, hiszen az tartalmazza az értékes vitaminok és tápanyagok javát. Mindezek mellett remekül eltartható akár hűtés nélkül is, valamint a legkülönfélébb módokon használható fel. Nagyon egészséges magában, de szörpök, szószok, gyümölcslevek, desszertek készítésére is alkalmas, sőt, van, aki házisört ízesít vele.



Az őstermelő ugyan nem takarítja be az összes bogyótermést, de nem is szeretné kivágni a jelenleg felesleges bokrokat. Számos terve van arra vonatkozóan, hogy a későbbiekben milyen újszerű homoktövis alapú termékek gyártásával tudna még nagyobb profitra szert tenni. Ahhoz viszont szüksége lehet a most hanyagolt növényekre is.

Véleménye szerint egy valamirevaló reklámkampány túl költséges lenne azért, hogy segítse a jelenlegi termékei értékesítését. Azonban a későbbiekben, amennyiben többféle áruval megjelenne a piacon, fontolóra venné a reklámok adta lehetőségeket is.

Pozitív hatással

Kánya Krisztiánéknál sok a visszatérő vásárló, korosztályi differenciálódás nincs, leginkább az a közös nevező, hogy mind törekednek az egészségesebb életmódra. Vannak olyanok is köztük, akiknek az orvosuk, vagy a természetgyógyászuk ajánlotta a homoktövisvelő kúraszerű fogyasztását, de legalább ilyen jellemző az is, hogy a szomszéd, ismerős ajánlja nekik, hogy próbálják ki, mert használ.

A vitaminszegény hónapokban, mint amilyen a téliek, különösen sok vásárlójuk van. A homoktövisből készült termékeik kiválóan eltarthatóak, ezért a tél végén is kivételes minőségben hozhatóak forgalomba.

A növény termése számos vitamint (A, B, E, F, K) ásványi anyagot, (cink, kalcium, magnézium), telítetlen zsírsavakat, fehérjéket és aminosavakat tartalmaz. A szervezetünkre gyakorolt pozitív hatásokat illetően az őstermelő több fontos tulajdonságot is felsorolt. A növényvelőből készült termékek fogyasztása azért is kedvező a szervezet számára, mert:

antioxidáns hatásúak,

segítenek a sejtek regenerációjában,

erősítik az immunrendszert,

magas a C-vitamin tartalmuk,

gyulladáscsökkentő hatásuk van,

javíthatják a szem egészségét.

A homoktövis magjából nyert olaj pedig:

segítheti a bőr regenerációját,

lassíthatja, vagy akár meg is állíthatja a hajhullást,

jó hatással lehet a gyomorra,

csökkentheti a vércukorszintet,

segítheti a máj és az epe működését,

valamint kedvezően hathat a szív- és érrendszerre.

A gazda külön kiemelte, hogy a Magyarországon honos gyümölcstermő bokrok közül a homoktövis termése tartalmazza a legtöbb C-vitamint (szélsőséges esetben elértheti az 5000 mg / 100g-ot is). E-vitamin tartalma pedig jellemzően magasabb a búzáénál, a kukoricáénál és a szójababénál is.