Szombat éjszaka fátyolfelhős lesz az ég, de elsősorban az ország délnyugati részén, valamint az északkeleti határnál több lehet a felhő, majd hajnalban ott is vékonyodik a felhőzet. Az éjszaka második feléig a Dunántúl délnyugati, déli részein még előfordulhat zápor, zivatar. A légmozgás jelentősen veszít erejéből, de továbbra is előfordulhatnak élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat estére figyelmeztetést adott ki a Dél-Dunántúl megyéire: mivel a déli és nyugati vidékeken - illetve kisebb eséllyel az északkeleti határvidéken is az éjféli órák környékén is aktív maradhat a légkör. Heves zivatarok kialakulásához kedvező légköri feltétek is fennállhatnak, amelyekhez jégeső (2 centimétert elérő, akár ezt meghaladó), illetve viharos széllökés (~ 80-90 kilométer/órás), valamint intenzív csapadékhullás társulhat. Az éjszaka második felében csökkenhet a csapadék- és a zivatarhajlam.

Vasárnap napközben a felhőátvonulások mellett sok napsütés várható, de időnként jobban összeállhatnak a felhők. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugati szél ismét nagy területen erősödik meg, néhol viharos közeli széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.

A Balatonon vasárnap mérsékelt (10-25 km/h) északnyugati, északi szelet elsősorban a térség keleti felében többször élénk (25-35 km/h) a déli, délutáni órákban a keleti részeken erős (35-45 km/h) lökések is kísérhetik. A nyugati medencében csak ritkán fordulhatnak elő élénk lökések, gyakran változó irányúvá válhat a szél. Napos idő várható, nappali gomolyfelhő-képződéssel. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 25 fok körül alakul, késő estére 19 fok köré csökken a hőmérséklet.