A koronavírus-járvány idején ugrásszerűen megnőtt az e-kereskedelem a világon, így Magyarországon is. A kiberbűnözés mértéke pedig ezzel arányosan növekedett – ahogy a károsultak száma is. A Napi.hu videó podcastjában Simon Edina, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézetének szóvivője elmondta, hogy most a Netflix és a további tartalomszolgáltatókkal kapcsolatos visszaélések mellett megsokszorozódtak az olyan csalási kísérletek is , ahol használt termékeket értékesítő személyeket keresnek meg a vásárlás lehetőségével, de a bűnözők valójában csak a bankkártyaadatokhoz akarnak hozzájutni.