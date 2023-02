A júliusban kezdődő polgári pert az indonéziai Pari sziget négy lakosa azért indította, mert a globális felmelegedés következtében emelkedő tengerszint már a lakóhelyüket veszélyezteti. A szigeten az utóbbi évben egyre gyakoribbak az áradások – adta hírül a Reuters.

– közölte a Svájci Egyházi Segélyszervezet (HEKS). Szerintük a vállalat nem tesz eleget a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséért.

Ősszel a felek között informális tárgyalások folytak, amelyek Lorenz Kummer, a HEKS munkatársa szerint kudarcba fulladtak. Január 30-án az indonéz lakosok keresetet nyújtottak be a zugi bírósághoz, mivel a Holcim székhelye is a svájci városban található.

– válaszolt a vádakra a cementgyártó cég szóvivője. Szerinte az egyes vállalatok ellen irányuló fellépések nem segítenek legyőzni az ennél sokkal komplexebb globális felmelegedést. A panaszosokat támogató nem kormányzati szervek (NGO) keddi közleménye szerint az indonéz lakosok a svájci vállalattól „arányos kártérítést” követelnek.

A közlemény arra is kitért, hogy azért a Holcimet perelik, mert a világ egyik legnagyobb szén-dioxid kibocsátója. A Holcim az amerikai székhelyű Climate Accountability Institute adatai szerint globálisan több mint hétmilliárd tonna szén-dioxidot bocsátott ki 1950 és 2021 között. A HEKS hozzátette: ez több mint kétszer annyi, mint Svájc kibocsátása 1750 óta. Ezzel a vállalat is tisztában van, honlapja szerint folyamatosan törekedik karbonlábnyomuk csökkentésére: 2030-ra terveik szerint minimalizálják környezetkárosító hatásukat.

Several Indonesian residents have submitted a legal complaint to a Swiss court against the world's top cement-maker Holcim, which they claim is doing ‘too little’ to cut carbon emissions, a statement by civil society groups backing the complainants showed https://t.co/kAexxw3T48