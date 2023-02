Elemzők: a vártnál jobban gyorsult az infláció

27 éve nem mért magasabb inflációt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH): januárban 25,7 százalékra ugrott a fogyasztói árak emelkedésének üteme, amit elsősorban a hatósági üzemanyagárak eltörlésének áthúzódó hatása, a vártnál jóval nagyobb mértékben dráguló szeszes italok, valamint a szolgáltatások okoztak, azonban az élelmiszerárak emelkedése már lassulást mutatott. A továbbra is erős árnyomást tükrözi, hogy a maginfláció is igen meredeken, 25,4 százalékra ugrott. Egyes elemzők a januári adat után már emelnének is az idei évre szóló inflációs prognózisukon – összességében 17-18 százalékos drágulást várnak éves átlagban.