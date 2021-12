Tíz olyan tételt szerepelt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) listáján, aminek ugyanannyi volt az ára idén novemberben, mint tavaly ilyenkor, és 17 olyan, amelyé csökkent - írja 24-hu. Az alma ára 13, a citromé 10, a narancsé 8, a zöldpaprikáé 5 százalékkal mérséklődött. Eközben a legjobban a benzin (+39 százalék), és a gázolaj (+37 százalék) drágult.

Húsz százalék felett drágult a napraforgó étolaj (+29 százalék), a tejes margarin (+25 százalék), az akácméz (+23 százalék), a kései burgonya (+23 százalék), a finomliszt (+21 százalék) és a női szandál (+21 százalék). Volt ezenkívül 38 áru, illetve szolgáltatás, amely 10 és 20 százalék között drágult, és 99 olyan, amely 10 százalék alatti drágulást mutatott.

Raskó György agrárközgazdász szerint fel kell készülni arra, hogy az olcsó élelmiszereket a jó minőségű, de drágább termékek válthatják fel, illetve hogy jövőre is tovább emelkednek az élelmiszerárak. Semmi jóra nem számíthatunk szerinte, mert a takarmány és állattenyésztés is megdrágult. A termelői oldalon nő a nyomás a magas átadási/átvételi árak miatt. Az agrárközgazdász 2022 tavaszára újabb élelmiszerár-robbanást valószínűsít, és például a baromfihoz a sertés drágulása is csatlakozik majd.

Számítani lehet arra is, hogy a búzahiány miatt a malmok 40 százalékkal emelhetik a liszt átadási árát januárban, ezért a lisztből készült végtermékek árában két számjegyű drágulás várható jövő év elején. Az őrölt kávé például idén 15 százalékkal drágult a KSH szerint, és további jelentős áremelkedés várható, egyrészt az időjárás miatti termeléscsökkenés, másrészt a szállítási nehézségek és költségnövekedés miatt.