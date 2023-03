Még mindig magas az influenzaszerű tünetekkel a háziorvosokat felkeresők száma, bár hétről hétre csökkenő tendencia figyelhető meg a betegszámban. Kiszámoltuk, hogy akár 15-36 ezer forintba is kerülhet meggyógyulni az influenzából, attól függően, hogy milyen típusú gyógyszert váltunk ki.

Míg 2023. januárjában 23 ezer főnél diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést, februárban már 44 ezer felett volt lázas, köhögő beteg. A legfrissebb adatok szerint a 10. héten 62,9 ezer betegnél diagnosztizáltak az orvosok influenzaszerű megbetegedést - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adaiból.

Március 6-12. között az országban 275,7 ezer fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, egy héttel korábban vagyis február 27. és március 5. között 295,4 ezren keresték fel háziorvosukat légúti panaszokkal, akkor még 65,7 betegnél detektáltak influenzaszerű megbetegedést.

Mi is az az influenza?



Az influenza során hirtelen jelennek meg a betegségre jellemző tünetek, magas láz, kimerültség, erőtlenség, fáradtság, levertség és izomfájdalom, az influenza előrehaladásával étvágytalanság, szédülés, szemkönnyezés, orrdugulás, orrfolyás, száraz köhögés is előfordulhat.

Zsebbe vágó meggyógyulni az influenzából:

a lázcsillapítók ára 1700 és 4500 forint között van,

az orrspray-k ára 1800 forintnál kezdődik, de 4 ezer forintot is kérhetnek érte,

köptető, nyákoldó sincs 2 ezer forint alatt, de jellemzően 3500 forint az átlagos áruk

a torokcukorkák ára is 2-3 ezer forint körül van,

ha szükséges antibiotikum, akkor az 2-6 ezer forintba kerül,

a probiotikumok ár is 2-6 ezer forint körül alakul,

C-vitamin 2-4 ezer forint,

D-vitamin 1-2,5 ezer forintba kerül,

egy üveg akácméz 2500 forint.



Számításaink szerint akár 15-36 ezer forintba is kerülhet meggyógyulni az influenzából.

Ha valakinél a betegség elhúzódik és kialakul egy tüdőgyulladás vagy egy középfülgyulladás, akkor a gyógyuláshoz antibiotikumra is szüksége lehet. Ezeket már csak vényre lehet kiváltani, áruk változó: 2300 forinttól akár 5-6 ezer forint is lehet. Az antibiotikum mellé valamilyen probiotikumot is szerencsés szedni, ezek ára is kétezer forintnál kezdődik.

A Hilfylabs legutolsó elemzése szerint tavaly decemberben novemberhez képest az antibiotikumok forgalma 123 százalékkal emelkedett, a dobozszámokban mért növekedés pedig közel 24 százalékos volt.

Tavaly egyébként közel 600 milliárd forintot költött a lakosság receptköteles gyógyszerre, a teljes patikai forgalom pedig elérte az ezer milliárd forintot - ez a Hálózatban Működő Gyógyszertárak adataiból derül ki.

A legtöbb beteg a gyerekek között van

Influenzaszerű megbetegedés a legtöbb esetben a 0-14 évesek között volt, innen került ki a betegek 44,8 százaléka. A panaszokkal rendelkező 28,5 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 19,8 százaléka, 6,9 százalék pedig a 60 éven felüliek közül került ki.

Az influenzaszerű megbetegedések korspecifikus gyakorisága továbbra is a 3‑5 évesek és a 6-14 évesek között volt a legmagasabb - írja az NNK.

Az oltás kifizetődőbb

Magyarországon 1,3 millió adag térítésmentes influenza elleni oltás érhető el általában, ez az idei szezonban is a rendelkezésre állt. Az NNK adatai szerint február 10-ig körülbelül 676 ezer vakcinát adtak be a háziorvosok. Ha valaki nem jogosult a térítésmentes influenza elleni oltásra, annak az NNK oltóközpontban 2500 forintot kell fizetni az oltásért, amit 1750 forintért be is adnak. Magán oltóközpontban pedig 11 ezer forint körüli összeget kérnek a vakcináért.