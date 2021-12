Számos vizsgálatban igazolták, hogy a pandémia kezdete óta nőtt az alkohol-fogyasztás, és a korlátozások miatt az egyedül ivás vált meghatározóvá.

A férfiak és nők alkoholizálásának mértéke egyaránt nőtt, de a növekedés magasabb mértékű volt a nőknél, különösen a fiatal nőknél - idézi egy friss kutatás lehangoló eredményeit az OTSZ Online (Orvostovábbképző Szemle Online).

Többszörös növekedés

Dr. John Mendelson, a RiaHealth tisztifőorvosa által vezetett felmérésben azt kutatták, hogy a járvány miként változtatta meg az ivási szokásokat. „A legmagasabb emelkedést az otthon maradt, 5 évesnél fiatalabb gyermekeket nevelő nőknél láttuk, ők megháromszorozták, megnégyszerezték a megivott mennyiséget. Jelentős emelkedést láttunk a vizsgálatba vett 40 év alatti nőknél”- összegezte az eredményeket Mendelson.

A nőkkel szembeni elvárások változása, a nők munkavállalása és az, hogy számos esetben ők viselik a háztartás és a gyerekek felelősségét is, ami sokaknak jelentős stresszt okoz, és a felmérés szerint a nők alkoholizálását ma leginkább ez a stressz működteti. A pandémia során az elzártság, a munkával kapcsolatos stressz, és a szülői feladatok leginkább a nőket terhelik, és meglehetősen nehéz az elzártságban egyszerre gyerekeket nevelni és jó minőségű munkát felelősséggel teljesíteni.

Még több nő fog inni?

A nők körében az alkoholizálás mértéke már a pandémia előtt növekedésnek indult - mondta dr. Katie Witkiewitz, a University of New Mexico, egyben a Center on Alcohol, Substance Use, and Addictions (CASAA) szervezet kutatója. Hozzátette:

„Úgy néz ki, hogy a pandémia legjobban a nőket érintette és mivel az alkohol segít megbirkózni a problémákkal, várhatóan egyre több nő fog inni”

A nők főleg a negatív dolgok miatt isznak – elkerülendő a szorongást, a stresszt, vagy a rossz házassággal való küzdelmet. Pozitív okokból, például baráti összejövetelen, társaságban ritkán isznak, inkább önmagukban. A titkos ivászat az anyasággal összefüggő stressz elleni küzdelem jele.

Az epidemiológiai adatok és Mendelsonék megfigyelése szerint is az új problémát felismerő személyeknél jó kezelési lehetőségek vannak, amelyekre könnyen rábeszélhetők. Egyesek pl. azért jönnek az orvoshoz segítségért, mert nem emlékeznek a családtagokkal történt megállapodásokra. Dr. Witkiewitz kezdetnek „önértékelést és ellenőrzött ivást” tanácsol, a CDC javaslatai mellett. Először estenként 1-2 két italra kell redukálni a napi alkoholfogyasztást, vagy minden héten ki kell hagyni egy-két napot.