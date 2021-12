Látványosan elszálltak az állami vezetők fizetései, és nem csak az illetményük, hanem a létszámuk is szépen gyarapodott: mindez jól látszik az évenkénti zárszámadás számaiban is - írja a 24.hu. A kormánytagok, államtitkárok, helyettes államtitkárok, valamint kormánybiztosok és miniszteri biztosok bértömege szinte pontosan megduplázódott 2018 és 2020 között: 4 milliárd 684 millióról 9 milliárd 356 millió forintra nőtt.

Többen is lettek. 2018-ban még csak 343 állami vezetőt tartottak nyilván a zárszámadási törvény mellékletében (pedig a 2018-as választás után több minisztert és államtitkárt is lecseréltek, emiatt több pozíció is duplán szerepelt a statisztikában), 2020-ban már 596-ot. A kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok, miniszteri biztosok, miniszterelnöki megbízottak száma két év alatt 33-ról 61-re nőtt.

Például 2021. októbere óta van kormánybiztos (Ruszó Gyula), aki az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozásának és fejlesztésének támogatásáért felel. A rekorder Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, aki tárcája mellett még öt területet (a debreceni autóipari központért, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónáért, a Budapest–Belgrád vasútvonalért, a Fudan Egyetemért, a Budapest Airport megvételéért) felügyel.

Bár maga Palkovics nem vesz fel ötszörös illetményt a kormánybiztosi tisztségeiért, két év alatt 385 millió forintról 867 millióra nőttek a költségvetés kiadásai a biztosok díjazása miatt.