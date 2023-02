„Átfogó, stratégiai együttműködés jött létre Magyarország és Kína között az utóbbi években, amelyből a magyar gazdaság rendkívül sokat profitált” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután kínai kollégáját, Vang Jit fogadta Budapesten.

Tizenötödik alkalommal találkozott a kelet-ázsiai ország külügyminiszterével, akit a barátjának nevezett, ami szerinte jelentősen hozzájárulhatott a stratégiai, átfogó együttműködés létrejöttéhez.

Kiemelte a külügyminiszter, hogy a koronavírus-járvány idején Európa egésze oltásokra várt, Magyarország pedig Kínából tudott vásárolni orvosi eszközöket és vakcinákat.

Mennyit profitál az ország ebből a kapcsolatból?

Magyarország előkelő helye az autóiparban „nagymértékben köszönhető annak, hogy a kínai vállalatok egyre nagyobb mértékben ruháznak be Magyarországon, és a magyar gazdaság valaha volt legnagyobb beruházását is tavaly jelenthettük be, ami egy kínai beruházás, ezért is jár a köszönet” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Vang Ji kiemelte, hogy bár Kína és Magyarország messze van egymástól földrajzilag, a kapcsolat nagyon jól fejlődik.

Hozzátette, kölcsönös tisztelet és bizalom van a felek között, kölcsönösen támogatják egymást a nehézségek megoldásában, és rendkívül jó a vezetők kapcsolata is, ami nagyban hozzájárul a kötelékek erősítéséhez.

Peking nagyra értékeli, hogy a magyar kormány „Kína-barát politikát” folytat, bizonyos ügyekben támogatást nyújtva a nemzetközi fórumokon

– közölte a kínai külügyminiszter. Hozzátette, hogy Kína is kész segítséget nyújtani Magyarország szuverenitása, biztonsága és fejlődése érdekében.