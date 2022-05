A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint a magyar lakosság kiadásainak az egészségügyi kiadások a negyedét teszik ki. A magyarok leginkább magánegészségügyi járóbeteg-szakellátásra és a felírt gyógyszerekre költik a pénzüket.

Az uniós tagállamok között az egészségügyi terület nincs harmonizálva, hanem a tagállamok hatáskörében maradt, de uniós rendeletek biztosítják az egészségügy közös koordinációját az EU-országokban, mely alapján a magyar állam uniós tagállamokba küldheti a betegeket kezelésre, ha például Magyarországon nem elérhető a szükséges terápia. Ebben az esetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) intézi a költségelszámolást, és méltányossági alapon még utazási költségtérítésre is számíthatnak a páciensek.

Olyan opció is a magyar betegek rendelkezésére áll, hogy az uniós tagállamok közül bármelyikben – akár magánkórházban – végeztessék el a szükséges beavatkozást, de a páciensnek meg kell előlegeznie a kezelés költségeit, és utólag kérheti a NEAK-tól azok elszámolását. Csak annyi költséget térítenek azonban vissza, amennyit a magyarországi társadalombiztosítás is fedezett volna, és a kérelmet el is utasíthatja, ha úgy ítéli meg, hogy a páciens Magyarországon is részesülhetett volna megfelelő kezelésben.

A NEAK arról tájékoztatta a hvg.hu-t, hogy az elmúlt 3 évben 2206 kérelem érkezett be, és ezekből 2008 magyar beteg kapott pozitív választ, azt azonban nem lehet tudni, hogy pontosan milyen beavatkozásokra és melyik országokban került sor.