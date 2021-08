Idén augusztus 20-án több mint 200-an teszik le katonai tiszti esküjüket a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. Ezt követően, 9 órakor kezdődik a Duna felett tartandó légi parádé. A mintegy háromnegyed órás eseményen szinte a teljes magyar légierő képviselteti magát. Látni lehet majd a honvédség új kiképző gépeit, amelyek elengedhetetlenek a magyar nemzeti pilótaképzéshez. Ott lesz továbbá a Magyar Honvédség helikoptereinek minden típusa, köztük a H145M-es és a Mi-17-es helikopterek is. Az új utasszállító gépek (amelyek a kormánytagokat szállítja - a szerk.) - a Falcon és az A319-es Airbus - is bemutatkoznak, és a levegőben lesznek a Gripenek is - mondta az MTI szerint Ruszin-Szendi Romulusz.

Lesznek "áthúzások" és egyéni bemutatók. Meg szeretnénk mutatni, hogy mink van és mire képesek a pilótáink - fogalmazott a vezérőrnagy, aki szeretné, ha minél többen eljönnének augusztus 20-án a Parlamenthez közösen ünnepelni az esküt tevő fiatal tiszteket, és megcsodálni, hogy mire képesek a pilóták a Magyar Honvédség régi és új eszközeivel.

Több mint hatmilliárd forint közpénz megy az ünneplésre

Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár korábban azt mondta: a valaha volt legnagyobb szabású ünnepre készülnek, 3 és fél napon keresztül 17 rendezvényhelyszínen több száz program lesz, köztük az olyan hagyományos programokkal, mint a zászlófelvonás, a katonai tisztavatás, a honvédségi légi parádé, az állami kitüntetések átadása és az esti tűzijáték - írja az MTI.

A hvg.hu számolt be arról, hogy csak a tűzijáték keretösszege 1,3 milliárd forint, amiből legalább 910 millió forintot el kell költeni a szerződés szerint, a teljes rendezvénysorozat keretösszege pedig 6,6 milliárd forint, ebből legalább 4,6 milliárdot ki kell meríteni.

Nyereményekkel kecsegtetik a nézőket

A légi és szárazföldi bemutatók mellett számos egyéb program, versenyek is lesznek - közölte a honvédség parancsnoka. Aki kíváncsi arra is, hogy mit tud a Magyar Honvédség szárazföldi technikája, mire készülhetnek a honvéd kadétok, miként próbálják beépíteni az új technológiát - mint a lézerlövészet vagy a vr-technika - a kiképzésbe, azt várják az augusztus utolsó hétvégéjén tartandó kecskeméti repülőnapra. Ott nemcsak a magyar légierő, hanem tucatnyi más nemzet is közreműködik a légi parádén, 35 különböző repülőtechnika tölti majd meg Kecskemét légterét.

Ruszin-Szendi szerint a versenyekre azért is érdemes nevezni, mert helikopteres utazást is lehet nyerni. A kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison augusztus 28-29-én tartandó repülőnap programjairól bővebben lehet tájékozódni a repulonap2021.hu oldalon.