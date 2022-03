Nem hagyja érintetlenül az idei költségvetést az elmúlt hetekben gyökeresen megváltozott makrogazdasági környezet – mondta a VG-nek a kormányzat fiskális politikájára rálátó informátor. Azt már korábban Varga Mihály pénzügyminiszter is jelezte, hogy a választások után módosítani kell a büdzsét a romló növekedési kilátások és az inflációs várakozások fokozódása miatt, az informátor szerint azonban a lakosság ebből semmit nem fog megérezni, a családtámogatások vagy a 13. havi nyugdíj védettek, legfeljebb beruházások átütemezése jöhet szóba.

Az elmúlt években ugyanis hatalmasra duzzadt a beruházások aránya a büdzsében, 2020 óta több ezer milliárd forint fejlesztési projekt jelent meg a pénzforgalmi hiányban. Másrészről még az ellenzéki javaslatokat megfogalmazó Hetényi Kör is jelentős puffert talált, ami azt bizonyíthat, nem indokolt a jóléti kiadások bármilyen nemű visszafogása.

Idén a 700-800 milliárd forintot is elérheti a rezsicsökkentés fenntartása, ami még annál is nagyobb összeg, mint ami korábban a sajtóhírekben szerepelt. Nem látjuk, pontosan hogyan fog kinézni a makrogazdasági pálya. De bárhogy is alakuljon, akkora elszállás nincsen a költségvetésben, hogy az ne lenne tartható - mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Ki kell várni az első negyedéves GDP-adatokat a tisztánlátáshoz.