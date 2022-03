A koronavírus járvány még mindig nem egy olyan „beállt” rendszer, mint az influenzáé, egymástól függetlenül jönnek létre az új vírusváltozatok - írja a Népszava a covid-influenza páros járványt áttekintő cikkében. Ez is olyan, mint egy családfa, amelynek teljesen külön ágain jönnek létre az új variánsok és nem tudni előre, hol és milyen fogja felütni a fejét.

Amit most léphetünk annyi, hogy aki csak teheti, kérje az oltást – fogalmazott Kemenesi Gábor víruskutató hozzátéve, hogy most már látszik és tudományos adatokkal is igazolható, hogy a három vakcina az, ami a mostani viszonyok közt jól megvéd a súlyos lefolyású betegségtől. Csakhogy Magyarországon bár 5,7 millió ember kérhette volna március 18-ig, csupán 3,8 millió vette fel a harmadik oltását. Azaz az érintettek jó egy harmada nem élt a lehetőséggel.

Eközben nem csak a Covid, hanem az influenza elleni vakcináért sem állnak sorba az emberek. A háziorvosoknál elérhető térítésmentes oltásoknak is nagyjából a fele beadásra vár. A patikában megvásárolható mintegy 200 ezer darab négy komponensű vakcinának is megmaradt a negyede.

Ócsai Lajos, az ÁNTSZ egykori járványügyi főosztályának vezetője mindezt azzal magyarázta, hogy lanyhult az emberek veszélyérzete, hiszen tavaly elmaradt az influenza-járvány. Angliában például jelenleg magasabb az influenza-halálozás, mint a koronavírusé.