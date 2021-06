Egy 60 évnél idősebb magyar márciusban megkapta mindkét dózis kínai vakcinát, ám a második adag után két héttel elvégzett antitestvizsgálata azt mutatta, szervezetében nincs ellenanyag. Májusig várta, hátha történik valami, majd ezt megelégelve elment a háziorvosához, aki azt javasolta, hogy mivel a vizsgálatok alapján olyan, mintha be sem oltották volna, próbálkozzon külföldön, hátha kap másik oltást - írja a 24.hu.

Az illető így is tett, miután megtudta, hogy Romániában regisztráció nélkül is beoltják a külföldi állampolgárokat. Térképen megnézte az oltópontokat, végül Aradra esett a választása. Kétszer utazott ki, és egy autós oltóponton kapta meg az első, három héttel később pedig a második Pfizer-oltást is. Így összesen négy adag oltást kapott: két kínait Magyarországon, és két Pfizert Romániában.

A román oltási protokoll lazább, mint a magyar, ezt tudják kihasználni azok a magyarok, akik hiába vették fel itthon az oltást, a tesztek alapján nem védettek a koronavírussal szemben. Romániában a regisztrált állampolgárok oltópontra mehetnek oltakozni. A nagyobb oltási kampányok során azonban bevásárlóközpontok parkolóiban autós oltópontokat is megnyitnak, ahol előzetes regisztráció nélkül, a személyazonosságot igazoló okmány bemutatásával uniós állampolgárokat is beoltanak.

Mielőtt valaki kiutazik Romániába, kérje ki háziorvosa véleményét. Egyáltalán nem biztos, hogy ő biztatni fogja páciensét a harmadik oltásra, a háziorvosok ugyanis megosztottak a kérdésben: vannak olyanok, akik támogatják a harmadik oltást, mások ragaszkodnak ahhoz, hogy két dózis elegendő, akkor is, ha a páciens szervezetében nem mutatható ki ellenanyag.