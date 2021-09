Szerda reggel 816 222 főre nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, miután kedd reggel óta 371 új esetet azonosítottak a magyar hatóságok. Egy nappal korábban - hétfőről keddre - 246 új fertőzöttet regisztráltak - derül ki a koronavirus-gov.hu szerda reggel megjelent tájékoztatójából.

A koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegségben (Covid-19) és szövődményeiben elhunyt 12 beteg, így a magyarországi járvány halálos áldozatainak száma 30 114 főre emlekedett.

A gyógyultak száma 779 250 főre nőtt.

Szerda reggel 6858 aktív fertőzöttet tartottak nyilván.

307 főt ápolnak kórházban, 40 beteg pedig lélegeztetőgépre szorul.

Az magyarországi oltási program keretében eddig 5,85 millió ember már legalább egy oltást kapott. 5,55 millióan már a második adagon is túl vannak és több mint 544 ezren már a harmadik oltásukat us felvették.





A magyar hatóságok azt kérik, hogy aki eddig nem oltatta be magát, mielőbb tegye meg, ők vannak ugyanis a legnagyobb veszélyben. A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed. Az oltás azonban működik, minden más védekezési módszernél hatékonyabb. A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu