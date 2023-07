Az elmúlt fél évben a közbeszerzések száma befékezett Magyarországon, egy év alatt 11 százalékkal kevesebb, összesen 3478 közbeszerzési eljárást folytatott le a Közbeszerzési Hatóság (KH).

Az előző év azonos időszakához képest a piac mérete is csökkent 50 százalékkal, így 1304,3 milliárd forint értékben valósultak meg közbeszerzések, mondta a hatóság első félévét értékelve Kovács László, a szervezet elnöke. Egy évvel korábban még 2824 milliárd forint összegben valósultak meg tenderek Magyarországon. Eredménytelen eljárások aránya pedig 12,4 százalék volt, közölte a Napi.hu-val a Közbeszerzési Hatóság.

Az elnök kiemelte:

az elmúlt években a globális krízis törte derékba a közbeszerzéseket, példaként említette, az energiaárak emelkedését, az orosz-ukrán háborút és az építőipari árak drasztikus drágulását.

Az is látszik, ezt pedig pozitívumként értékelte, hogy egyre inkább élénkül a verseny, valamint az ajánlatkérők tudatosabbak és egyre inkább előtérbe helyezik a fenntarthatósági szempontokat.

Három nagy területet érintenek a közbeszerzések Magyarországon, ezek az árubeszerzések, az építőipar és a szolgáltatás megrendelések - emelte ki Kovács László.

Darabszámok tekintetében:

az árubeszerzések (35,6 százalékot)

az építési beruházások (34,3 százalékot)

és a szolgáltatás megrendelések (30,1 százalékot) képviselnek.

Eljárások értékét tekintve is hasonló adatokról számolt be az elnök. Az építési beruházásokkal kapcsolatban elmondta: néhány száz beruházással van kedvesebb, mint egy évvel korábban, de jellemzően a nagy értékű beruházások estek vissza. A kisebb értékű beruházások nem mérséklődtek.

Kérdésre válaszolva a hatóság elnöke elmondta: 30-40 százalék közé tehető az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések aránya, a többi tender pedig hazai forrásból valósul meg.

A verseny biztosított, a hatóság több fontos mutatót is közzétesz, például az egyajánlatos közbeszerzések alakulását is. Az látszik, hogy az idei év első hat hónapjában az egyajánlatos eljárások száma és értéke is mérséklődött. Az Európai Bizottság és a Belső Piaci Eredménytábla módszertana szerint az uniós eljárásrendben és a nemzeti eljárásrendben is az arányuk 35 százalékra mérséklődött.

Ez egyébként nem magyar sajátosság, az unióban is jellemzőek az egyajánlatos tenderek, hiszen a nagy és bonyolult projekteket csak kevés cég tudja megvalósítani, tette hozzá az elnök.

Az uniós átlag 20 százalék körüli, Magyarországon ezeknek az ajánlatoknak a száma egy picit magasabb.

A másik mutató, amit szintén figyelemmel kísér a hatóság, az egy közbeszerzési eljárásra jutó ajánlatok száma.

Míg tavaly hat ajánlattevő volt egy-egy közbeszerzésre, idén már majdnem nyolcan indultak a tendereken, emelte ki Kovács László.

Hirdetmény nélküli eljárás 113 volt, tavaly 119, és továbbra is erős a kis- és közepes vállalatok (kkv) térnyerése.

Minden 100 közbeszerzési eljárásból 83-at kkv nyert.

A kkv-szektor az idei év januárja és júniusa között 80 százalék feletti közbeszerzésben vett részt. Összesen 2890 esetben nyertek a kisvállalkozások, 885 milliárd forint értékű beruházást valósíthattak meg.

Fontos a fenntarthatóság

Zöldülnek a közbeszerzések is, az első félévi adatok nagyon bíztatók, emelte ki a hatóság elnöke. Egy év alatt 50 százalékkal nőtt azoknak a közbeszerzéseknek az aránya, ahol a tendereken résztvevők figyelembe vették a környezetvédelmi és szociális szempontokat is.