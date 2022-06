Egyre több jelzést kapunk arról, hogy a komoly leépítést terveznek a kormányhivatalokban, amelyekben több mint 37 ezren dolgoznak – mondta a lapnak a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Boros Péterné. Információik szerint a kormányhivatalokat nem egységesen érintik majd a kirúgások. Tíz százalék fölötti létszámcsökkentési tervekről tudnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de a fővárosi szervezethez nem nyúlnának.

A lap kérdésére a Miniszterelnökség nem cáfolt, úgy fogalmaztak: „A kormány elkötelezett a bürokráciacsökkentés mellett. 2018-ban egy nagy létszámleépítést már végrehajtottunk. Továbbra is az a célunk, hogy kizárólag csak annyian dolgozzanak a központi közigazgatásban, mint amennyire feltétlenül szükség van.”

A járási és megyei kormányhivatalokból érkező üzenetek alapján azonban a minisztériumok költségvetésének tíz százalékos lefaragása elsősorban nem az egyre inkább gyarapodó központi apparátus létszámának csökkentését, sokkal inkább a vidéki hivatalok és intézmények munkatársainak elbocsájtását jelentheti. Ezt vetíti előre, hogy a nyugdíjba vonulók helyét már most sem tölthetik be. Az ukrán határ mentén dolgozó tisztviselőket felzaklatták a nagy szabolcsi leépítésekről szóló hírek, hisz a menekültek ügyeinek intézése miatt a háború előttinél a mostani létszám mellett is sokkal több a munkájuk.

Az MKKSZ 618 ezer közszolgálatban dolgozót tart nyilván, ennyien kapják valamilyen formában az államtól a fizetésüket. A létszám a 2010-es zárszámadásban még csak 227 ezer fős volt, s az Orbán-kormány központosításai nyomán duzzadt fel ennyire. Ezzel párhuzamosan nőtt a központi létszám is, ha csak a Miniszterelnökséget nézzük, ott 2010-ben még csak 93-an dolgoztak, 2021-ben azonban már 1281, idén pedig 1872 a foglalkoztatottak létszáma.