Kérdés tehát, mi a teendő ilyenkor, illetve hogy el lehet-e fogyasztani a kirügyezett burgonyát. Erre keresett és adott választ az Agroinform.hu.

A burgonya héján látható apró, sötét bemélyedésekből törnek elő a rügykezdemények, és ezekből lesznek a hajtások. A rügyezést a magasabb beltéri hőmérséklet indítja be, és ha még fény is éri a burgonyát, ez még hamarabb következik be. Éppen ezért szokás a burgonyát hűvös, sötét helyen tárolni.

Amikor a krumpli kizöldül, igazi zöldség lesz, de az nem jó

Azonban nemcsak kirügyezhet a burgonya a pincében, hanem zölddé is válhat. Ennek oka, hogy a fény fiziológiai reakciókat vált ki a gumóban. A klorofill termelődése váltja ki a zöld színt, azonban a fény és a meleg a szolanin termelődését is kiváltja, amely nagy mennyiségben mérgezést okozhat. Ez a vegyület a klorofillal együtt a burgonya héjának közelében koncentrálódik, a kifejlődő csírákkal együtt, és ez az oka annak, hogy nem tanácsos zöld vagy kicsírázott burgonyát fogyasztani.

A megoldás tehát az, hogy el kell távolítani a héj zöld részeit, méghozzá ebben az esetben nem vékonyan, hanem vastagon hámozva. A csírákat is minél hamarabb el kell távolítani, így csökkenthető ugyanis a toxikus reakció esélye. A csírázás azonban azzal is együtt jár, hogy csökken a gumóban a keményítő és vitaminok mennyisége, így a tápanyagtartalma.

Ne együk meg a túlcsírázott gumókat

A túlságosan sok csírával és kiterjedt sötétzöld foltokkal rendelkező gumókat inkább ültessük majd ki a kertbe, mintsem hogy elfogyasszuk azokat.

A krumplitárolás hat pontja