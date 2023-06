A nyaralási szezon elején mindig érdemes elismételni a mobilok külföldi használatára, a roamingra vonatkozó európai uniós szabályokat. Tavaly július óta újabb, a fogyasztókat még jobban védő szabályok vannak érvényben – ezeket szedte össze a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

A „Mobilozz úgy, mint otthon” elve 2017 óta érvényes az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban – vagyis az EU-s országokban, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatók a hazai, előfizetői szerződésben szereplő díjon felül semmilyen többletdíjat nem számíthatnak fel azoknak az előfizetőknek, akik csak időszakosan vesznek igénybe roamingszolgáltatást valamelyik másik EGT-tagállamban. Tipikusan ilyen helyzet a nyaralás vagy a külföldi üzleti út, amikor nem kérhetnek többletdíjat a mobilhívások és SMS-ek kezdeményezésért és fogadásáért, valamint az internethasználatért.

A roamingrendelet 2022-es felülvizsgálatának köszönhetően 2032-ig továbbra is a belföldön megszokott árakon barangolhatunk, és további új előírások jelentek meg az előfizetők védelme érdekében.

Az NMHH is aktívan részt vett a rendelet felülvizsgálatában, és javaslatára új, előfizetőket védő szabályozást is elfogadtak. Ez azokkal a mobilhálózatokkal kapcsolatos, amelyeket hajókon a nyílt tengeren, vagy repülőgépek fedélzetén utazás közben is tudunk használni, viszont rendszerint nagyon magas díjakat számláznak ezért a szolgáltatók. Mivel ezekre nem vonatkozik a „Mobilozz úgy, mint otthon” elv (akkor sem, ha EU-s tagállamok között utazva csatlakoznak fel rájuk), a roaming rendelet előírja a szolgáltatók részére, hogy minden észszerű lépést tegyenek meg annak érdekében, hogy az előfizető szándéka nélkül ne csatlakozzon fel ezekre a hálózatokra.

Erre kell figyelnie az előfizetőnek

Az előfizető például külön, ingyenesen kérheti szolgáltatójától az ilyen nem szárazföldi hálózatokra csatlakozás tiltását, és természetesen ezt vissza is vonhatja, ha mégis használni szeretné őket. Ezek a rendelkezések biztosítják, hogy lehetőleg ne fordulhasson elő nem szándékos roamingforgalom és ne keletkezzen magas összegű számla.

Ezek az új szabályok jelentős érdeksérelemtől óvhatják meg az előfizetőket.

Ugyanis az előfizető nem csak akkor kapcsolódhat a különlegesen magas díjú hálózatokra, ha már nem elérhető a földi hálózat, hanem ez akár hajóra szállás nélkül, még a kikötőben sétálva is megtörténhet, ha a telefonunk automatikus hálózatválasztásra van állítva, vagyis mindig a legerősebb jelű hálózatra csatlakozik.

A kockázatot növeli, hogy az okoseszközök a háttérben folyamatos adatforgalmat generálnak akkor is, ha az előfizető az eszközt tudatosan nem is használja. Az NMHH-hoz érkeztek olyan előfizetői panaszok, hogy repülőn utazva az előfizetők több százezres, akár milliós összegű forgalmat generáltak szándékukon és tudtukon kívül.

Sokmilliós adatforgalom a telefonon a tudtunk nélkül

Előfordult olyan eset is, amikor a panaszos a kikötőben sétálva csatlakozott a műholdas hálózathoz, és azon mintegy négymillió forintos összegű forgalmat generált. Mivel a tiltás nem automatikus, mindenképpen érdemes a szolgáltatónál érdeklődni ezzel kapcsolatban.

Az új roamingszabályozás a szerződéskötésnél is emelte az előfizetők védelmi szintjét. Ezentúl számos többlettájékoztatást bele kell foglalni az előfizetői szerződésbe a roaminggal kapcsolatban, valamint a szolgáltatóknak nyilvános tájékoztatást is közzé kell tenniük. Erősödtek az értesítésekkel kapcsolatos kötelezettségek is. A fogyatékkal élők számára ingyenesen kérhető, automatikus hanghívással kell biztosítani az értesítést SMS helyett.

Szándékolatlan roaming

A szabályozás mellett fontos a fogyasztói tudatosság is:

az előfizetők a készülék beállításával, kézi hálózatválasztással, illetve repülő üzemmódba kapcsolással manuálisan megakadályozhatják a szándékolatlan roaming által generált forgalmat.

A szándékolatlan roaming azért fordulhat elő, mert a mobiltelefonok által használt frekvenciák nem állnak meg az országhatároknál, hanem „átlógnak” a szomszédos országokba. Előfordulhat, hogy egy adott helyen nagyobb egy külföldi hálózat térereje, mint a hazai szolgáltatóé. Ilyenkor a telefon – ha automatikus hálózatválasztásra van állítva – átválthat a szomszédos ország hálózatára.

Ez különösen nagy bajt okozhat olyan országhatároknál, amelyek nem uniós tagállammal határosak, hiszen ezekben az országokban nem a hazaival megegyező díjszabás érvényesül, hanem jóval magasabb díjak lehetnek érvényben.

Így például egy horvátországi nyaralás során előfordulhat, hogy a határ mentén akaratlanul szerb vagy bosnyák hálózatra csatlakozunk, amely sokba kerülhet még a telefon használata nélkül is, hiszen a készüléken a háttérben alkalmazások futhatnak (időjárás, csevegő appok stb.).

Előfizetőként elkerülhetjük az ilyen helyzeteket, ha mobiltelefonunkat kézi hálózatválasztásra állítjuk, és magunk választjuk ki a megfelelő szolgáltatót, illetve manuálisan repülő üzemmódba kapcsoljuk. A kézi hálózatválasztás beállításmódját a használati utasításban írják le a gyártók. A hatóság a roamingelőírások érvényesülését fokozott figyelemmel kíséri.