A Netrisk biztosítóktól származó adatai szerint 2020 és 2021 karácsonyi időszakában is több tucat tűzesetet jelentettek be a károsultak. A leggyakoribb esetek a karácsonyfatüzek voltak, amelyek mellett konyhai tűzesetek is előfordultak, ahogy a fűtőberendezések, a zárlatos fényfüzérek valamint a nem megfelelően karbantartott kémények is gondot okoztak.

Éppen ezért a karácsonyi ünnepi szezon több odafigyelést, nagyobb óvatosságot követel az ünneplőktől, mert a karácsonyfák mellett az adventi koszorúk is tűzveszélyt jelenthetnek.

A karácsonyfatűz ráadásul rendkívül gyorsan pusztít: a pár perc alatt leégő fáról a lángok a lakás többi részére is átterjedhetnek – hívta fel a figyelmet a Netrisk.hu online biztosításközvetítő az MTI-hez eljuttatott közleményében pénteken.

Tűzvédelmi szempontból előnyös, ha a lakásban van füst- vagy tűzjelző és tűzoltó készülék - idézte a Netrisk a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslatait. Hozzátették: ha tűz ütött ki, lehetőleg meg kell gátolni, hogy oxigénhez jusson, erre egy nem műszálas takaró, vagy pokróc is alkalmas lehet.

Felhívták a figyelmet arra, hogy sérülések és károk elkerülése érdekében tilos csillagszórókat épületből kidobni, az erkélyeken lehetőleg csak olyan anyagok legyenek, amelyek nem gyúlékonyak.

A lakás védelme érdekében nem érdemes a közösségi oldalakon kitenni, ha valaki többnapos utazásra készül, mert ez egy tipp lehet a betörőknek – jegyezték meg.

Műfenyő vagy vágott fenyő?

Túl a biztonsági szempontokon, korábbi cikkünkben azt jártuk körül, hogy melyik inkább a környezetbarát választás: a műfenyő vagy a vágott fenyő.

Egyértelműen a vágott fenyő a megfontolt ökotudatos döntés karácsonyfának, szemben a praktikus műfenyővel. Több okból is – mondta el Szebenyi Péter környezetmérnök, a Klímapolitikai Intézet munkatársa a napi.hu-nak.