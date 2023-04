Egy EU-s támogatásból épült, teljesen üres vágóhíd is található a híressé vált nyírmártonfalvai lombkorona sétány közelében – írja az RTL.hu Hadházy Ákos képviselőre hivatkozva. A politikus Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a tarvágott lombkoronasétánytól pár száz méterre egy teljesen üres vágóhíd is található, amire szintén a fideszes polgármester, Filemon Mihály kapott EU-s támogatást. A független országgyűlési képviselő közlése szerint „teljesen egyértelmű”, hogy ott semmilyen gazdasági tevékenység nem folyik, elhagyatott és „a kutya sem őrzi”.

A nyírmártonfalvai polgármester egy lombkoronasétány megépítésére 60 millió forint uniós támogatást kapott, csakhogy a fejlesztés megvalósítása közben tarra vágták az erdőt, így a lombkoronasétány mellől ma már a lombkorona teljesen hiányzik – számolt be róla az Index. Az 50 méter hosszú, sétány céljára épített, fából készült szerkezet magányosan árválkodik az egykori fás, erdős terület helyén.

A helyi polgármesternek a lombkoronasétánytól nem messze van egy – szintén uniós forrásból – felhúzott vendégháza is, amely vendéget még nem látott – legalábbis a polgármesterre hivatkozva ezt írja az országgyűlési képviselő.

A Momentum és Hadházy Ákos az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF) fordul a lombkoronasétányok ügyében.