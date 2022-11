A bankszektorral való érzelmi állapotaimat lehet látni az elmúlt 20 évben. Hogy szeretnek, vagy sem, arról megoszlik a vélemény, de együtt kell velem dolgozniuk. A biztosítókra is ugyanez vonatkozik - mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) konferenciáján. A szabályozói aktivitás fokozódni fog a következő hónapokban, években, mint eddig - ígérte a miniszter, a végén pedig az a cél, hogy az ügyfelek jobban járjanak.

Hogy ez jó vagy rossz lesz a szektornak, azt még nem tudni, de a munkát végezzük el - kérte Nagy Márton. A mostani gazdasági helyzet nem a legjobb, az idei GDP-növekedés 4,5-5 százalék körül lehet, inkább az 5 százalékhoz közelebb, jövőre 1 százalék körüli növekedés vár a kormány. Az a cél, hogy elkerüljük a recessziót - hangsúlyozta Nagy Márton.

Európa versenyképességének annyi

Most sok hatás éri a gazdaságot és a lakosságot, a legnagyobb az energiaár-sokk, de az élelmiszerárak, a kamatok és a külső környezet romlása is lassítja a növekedést. Európa elvesztette a versenyképességét már a háborús krízis előtt a digitalizációban történt lemaradás miatt. A helyzet romlott, volt, hogy tízszer annyiba került itt a gáz, mint az Egyesült Államokban. A gáz és az áram ára sokkal kevésbé emelkedett az USA-ban és Ázsiában, mint Európában. A kőolaj ára is esik a recessziós félelmek és a kínai válság miatt.

Ez a lemaradás recesszióba viszi Európát és ezen belül a német gazdaságot, ami még kezelhető lenne, de eközben iparágak tűnhetnek el. A vegyipar például ezek közé tartozik, műtrágyagyártás már nincs Európában, és veszélyben vannak a nagy energiaigényű gyárak, mint a papír- vagy üveggyárak. A folyamat át fog gyűrűzni az olyan ágazatokba is, mint az autógyártás.

Az is probléma, hogy Európa nem Amerika, lassú a szabályozás. Amerikában a Lehman Brothers csődje után már másnap szabályozni kezdték a pénzügyi piacot, itt hiába van energiaválság, semmit sem léptek a szabályozók a spekulánsok vagy a piaci szereplők ellen. Magyarországnak ki kell maradnia ebből a krízisből, és Nagy Márton szerint ez meg is történhet, jövőre 1-1,5 százalékos növekedés is lehet.

Véget érhet az üzemanyagárstop

Az infláció a másik nagy probléma. Ennek emelkedése több évtizede nem látott gyorsaságú, a kamatok is több évtizedes csúcson vannak. Magyarországon az irányadó kamat most 18 százalékos - a 13 százalékos alapkamat nem irányadó -, mondta a miniszter. Fontos, mi történik a dollárral, ha gyengül, az nekünk jó, Magyarországnak az lenne jobb, ha a Fed és az Európai Központi Bank (EKB) nem emelné olyan mértékben a kamatokat, mint amit a piac áraz.

A legfontosabb kérdés, hogy a versenyképességi lemaradásból hogyan tudna Magyarország kimaradni. Hogyan tudna az ország több működő tőkét (FDI) behozni, emellett meg kell erősíteni a magyar cégeket. A folyó fizetési mérleg és a költségvetési hiány zárulni fog, jövőre 3,5 százalékos a hiánycél, a prudenciát meg kell őrizni, az államadósságnak csökkenni kell. Az infláció emelkedni fog, el fogja érni Magyarország a 25 százalékos szintet. Az üzemanyagársapka elengedését is megemlítette a miniszter, ami szintén emeli az átlagos áremelkedést.

A harmadik negyedévben a lakosság megtakarításai növekedtek egészen az utolsó negyedévig. Ezek a megtakarítások viszont nem a biztosításokba kerültek, hanem befektetési alapokba, készpénzbe és betétbe. Az utóbbi két megoldás teljes vagyonvesztést jelent. "Maga a készpénz egy zombi megtakarítás" - ezzel a metaforával mondott véleményt róla Nagy Márton. Arányaiban a biztosítási megtakarítások szerepe a lakossági vagyonban csökkent az elmúlt tíz évben, ami sajnálatos a miniszter szerint.

Beavatkozások, államosítás várható a biztosítási szektorban

Maga a biztosítási szektor stabil, de elkényelmesedett, kissé megfagyott - mondta a miniszter. A GDP arányában nézve csökkennek a díjbevételek, az egy főre eső szerződésállomány is alacsony, az aktív népességre nagyjából fejenként három szerződés esik, ami nemzetközi szinten alacsony. A piaci koncentráció is alacsony, sok a piaci szereplő. "Olyat nem fogok mondani, hogy öt nagy biztosító kell, mert ez még nem forrott ki bennem" - utalt vissza arra a korábbi mondására, miszerint öt nagybankot szeretne látni a magyar piacon.

A magyar tulajdon aránya emelkedik a szektorban, ez megugrik majd az Aegon és az Union egyesülése után, amelyben az államnak is lesz tulajdonrésze. A VIG, amely a fő tulajdonosa lesz az egyesült cégnek, az Erstéhez tartozik, amelynek magyar leányában szintén van részesedése a magyar államnak.

A biztosítási szektorban az öngondoskodás terén terveznek komolyabb átalakításokat. Az egészségbiztosítás is olyan terület, amely fejlődhet, emellett nem lehet elmenni - közölte Nagy Márton. A lakásbiztosításoknál nincs verseny, hiába van a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) fogyasztóbarát terméke, de az nem hozott áttörést a piacon. Vizsgálták ennek az okát, és a kormány erre fog reagálni. Azt is vizsgálják, hogyan működnek a lakáshitelek mellé kötött lakásbiztosítások, ez a piac nem traszparens, egyetlen biztosítónál automatikusan kötik meg a szerződést a legtöbb esetben a jelzáloghiteles ügyfelek. Először a lakásbiztosítási piacon várhatók szabályozói beavatkozások. Az agrárbiztosításoknál is lépésekre van szükség, az idei aszálykár megmutatta, hogy ez a piac nem működik jól, szélesebb körű, nagyobb védelemre van szükség.

Az állam fizikailag is be fog lépni a biztosítói piacra, ahogy azt annak idején a Magyar Bankholdingnál is megtette, ezzel segíteni fogja a konszolidációt.