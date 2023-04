Reálhozam még nincs, de az árfolyamok elindultak felfelé a nyugdíjpénztári portfóliókban. A tavalyi gigászi mínuszokból az idei év első negyedévét már jobban teljesítették a nyugdíjpénztárak – írja a Bank360.hu. A magánnyugdíjpénztáraknál már minden portfólió pluszban zárt 2023. első három hónapjában.

Mindössze három olyan nyugdíjpénztári portfólió volt, amelyik enyhe mínuszt könyvelt el ebben az időszakban is. Ezek jellemzően eleve magasabb kockázatú alapok voltak. A legjobban az első negyedévben az Aegon szakértői portfóliója teljesített, az abszolút hozamú stratégiát követő alap 5,86 százalékot emelkedett. Ha ezt az ütemet tartja, akkor jó esélye van arra, hogy az idén akár reálhozamot is elérhet.

A kockázatosabb alapok lemaradtak

Az év eleje óta, ha nem is sokat és tartósan, de valamelyest mérséklődtek az állampapírpiaci hozamok, ez jó hatással volt az ilyen értékpapírokat magas arányban tartó portfóliók teljesítményére. Ennek köszönhetően a klasszikus, döntően alacsony kockázatú befektetéseket, főleg állampapírokat tartó alapok árfolyama 3-4 százalékot emelkedett januártól.

A kedvező trend a kiegyensúlyozott alapokra is jó hatással volt, ezek 60-70 százalékban állampapírokat tartanak. Többségük 2-3 százalékos emelkedéssel fejezte be az első negyedévet. A pozitív fordulat a kiegyensúlyozott alapok esetében azért is fontos, mert ezek a legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók, a tagok többsége ezekben tartja a pénzét. Azok, akik nem választanak portfóliót, szintén ezekbe a közepes kockázatú alapokba kerülnek.

A magasabb kockázatú, legalább 40-50 százalékban részvényeket tartó növekedési alapok voltak azok, amelyek egyelőre legkevésbé emelkedtek.

A legjobban teljesítő ilyen alapok hozama az első negyedévben 2 százalék fölött volt, de jellemzőbb az 1-2 százalék közötti teljesítmény. Ez persze változhat, ha a tőzsdék elindulnak felfelé, ami már meg is kezdődött a márciusi mélyrepülés után.

Pluszban jártak

A magánnyugdíjpénztári alapok mindegyike pozitív hozammal zárta az első negyedévet. A legjobban ezek között is a klasszikus alapok teljesítettek, a hozamaik 2,84 - 3,41 százalék között alakultak három hónap alatt. A kiegyensúlyozott portfóliók hozama 2,39-3,44 százalék, a növekedési alapoké 1,59-2,2 százalék között volt.

A pénztári portfóliók árfolyama 2021 novemberében volt a csúcson, amelyhez képest tavaly szeptember végére került a mélypontra.

Azóta kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel emelkednek az árfolyamok, de a legalacsonyabb kockázatú alapok kivételével még nem érték el a korábbi csúcsokat.