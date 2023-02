Az elmúlt közel 13 év pénzbősége, valamint a tehetős tulajdonosi kör lehetővé tette a piaci működésből fakadó kockázatok minimalizálása mellett azt is, hogy akár drágább külföldi játékosok leigazolásával is erősítsék kereteiket a csapatok. Ebben a Ferencváros viszi a prímet. A drágább játékosok pedig jellemzően magasabb bérigénnyel is érkeznek a csapatokhoz – írja az mfor.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) nemrég kiadott, 2021/2022-es pénzügyi évet összegző üzleti jelentéséből kiderül, hogy a magyar bajnokság a koronavírus-járvány után is folytatta a költségvetési téren tapasztalható erősödését, így az európai bajnokságok sorában már a 18. helyet foglalja el a bérekre fordított kiadások alapján a maga 93 millió eurójával.

82 millióról 93 millió euróra emelkedett a bajnokságban szereplő klubok bérekre fordított kiadása. Ezzel már a norvég mellett az ukrán bajnokságot is maga mögé utasította a hazai elsőosztály. A növekedés mértéke tavaly most nem volt annyira kiugró, az azt megelőző szezonban: csupán 14 százalékos.

A labdarúgó keresetek ezekben az országokban nőttek a legnagyobb értékben:

az olasz Serie A -ban (30 százalékos),

-ban (30 százalékos), a svéd élvonalban (24 százalékos),

a norvég bajnokságban (22 százalékos)

és a görög bajnokságban (16 százalékos).

Az UEFA listájáról a tágabban vett régiónkból négy ország bajnoksága fért fel:

az osztrák 137 millió euróval,

a lengyel 96 millióval,

a magyar a maga 93 milliójával

és az ukrán a 91 milliós kiadással.

A szűkebben vett régiót tekintve akár egy év múlva éllovasok lehetünk. Jelenleg csak a lengyel bajnokságban költenek többet bérekre, de mindössze 3 millióval euró a differencia. A magyar bajnokságban szereplő csapatok bérekkel összefüggő teljes költése, a szezonvégi árfolyammal átszámítva 36,6 milliárd forintot tesz ki, ez átlagban csapatonként több mint 3 milliárdot jelent.

Szépen csörög a kassza az NB1-ben

Az UEFA mindig kitér arra, hogy a bérköltség milyen arányban oszlik meg a játékosok és az alkalmazottak között. Ezúttal az éves bevétel arányában tüntették fel a teljes bérköltséget, valamint a játékosokra eső bérköltséget. A bérköltségnek az 58,5 százalékát tette ki a legutóbbi szezonban a játékosok fizetése, az egyéb alkalmazottakra pedig 41,5 százalék jutott.

Tehát a 93 millió euróból 54,4 millió euró a focisták fizetését fedezte, ez átszámítva 21,4 milliárd forint. Ez csapatonként 1,7 milliárd forintos kiadást jelent egy szezonra. A Transfermarkt adatai szerint a 2021/2022-es szezonban az NBI-es csapatok átlaglétszáma 39 fő volt. Ennek segítségével pedig már könnyen kideríthetjük, hogy

átlagosan egy NBI-ben játszó játékos havi átlagfizetése 3,8 millió forint volt az UEFA adatai alapján. Ez pont egymillióval magasabb az egy évvel ezelőttinél.

A kiugró költségvetésű csapatoknál lévő fizetések húzzák fel az átlagot: a Ferencvárosé, a Fehérváré és a Puskás Akadémiáé, amely klubok anyagi lehetőségeik alapján látványosan kiemelkednek a mezőnyből. Náluk egy-egy játékos fizetése akár a havi 8-10 millió forintot is elérheti. Az NBI-es mezőny döntő részénél ilyen kereseti lehetőségek nincsenek.