Az eredetileg tervezett ezer kilométerhez képest negyedével több útszakasz rendbetétele készült el vagy legalább kezdődött meg 2021-ben. Az idei beavatkozások nagyobbik hányadát a Magyar Falu Program forrásai tették lehetővé. 2017 óta összesen 175 kilométernyi gyorsforgalmi út rekonstrukciója zárult le a forgalom folyamatos fenntartása mellett - írja az MTI az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tájékoztatása alapján.

A Magyar Közút 2021-ben lezáruló vagy idén megindított beruházásaiban összesen mintegy 480 szakasz újul meg. A több mint 1250 kilométert érintő fejlesztések összértéke meghaladja a 220 milliárd forintot. (Ez kilométerenként 176 millió forintos kiadásnak felel meg.) A ráfordítások felét a kistelepülések lakosságmegtartó képességének erősítését szolgáló Magyar Falu Program biztosította. A program forrásaiból támogatott projektek tették ki az idei beavatkozásokban érintett útszakaszok több mint négyötödét, a rendbe tett kilométerhossz közel kétharmadát.

Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára a közleményben elmondta: A közlekedés biztonságát is javító munkálatok 1276 kilométere évtizedes rekordnak számít. Megyei bontásban a dobogós Tolna, Bács-Kiskun és Borsod megyéket Szabolcs, Pest, Fejér és Heves követi. Az elmúlt öt évben jelentős hosszban újultak meg elsősorban Budapest és Balaton környéki autópálya-szakaszok is. Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója pedig az mondta, az idén állami támogatás segítségével 9 milliárd forintért, 2010 óta pedig 43 milliárdért vásárolt új munkagépeket a cég. Ennek köszönhetően a cég saját járműveivel és gépeivel, külső közreműködő bevonása nélkül is képessé vált komolyabb felújítások kivitelezésére.