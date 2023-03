Benedek Eszter ügyvezető hozzátette: tavaly több mint 230 gyártó ötezer árucikkén használta a védjegyet, és a 2020-as adatokkal összehasonlítva 2022 végére közel 30 százalékkal nőtt a védjegyhasználók tábora.

A budaörsi Auchan áruházban tartott sajtótájékoztatón az ügyvezető beszámolt arról is, hogy az először 2020-ban, a koronavírus-járvány idején indult Vedd a hazait! Védd a hazait! kampányuk nagyon sikeres, abban most már 100 cég vesz részt, amelyek közül többen a Magyar Termék védjegyet is használják már. Az idén tavasszal ismét elindított akció egyik állomásaként a Naszálytej Zrt. új, a kampány üzenetét közvetítő csomagolással jelenik meg az Auchan üzletek polcain.

Benedek Eszter szerint a Vedd a hazait! Védd a hazait! kampány újraindítását az indokolta, hogy a gazdasági helyzet az utóbbi hónapokban a három évvel ezelőtti időszakhoz képest is összetettebb.

Szeretnének a hazai gyártók helyzetén kézzelfoghatóan javítani és jobb helyzetbe hozni őket

– fogalmazott az ügyvezető.

A tavaly év végén 16 000 ember megkérdezésével készített online kutatás eredményei alapján a vásárlók számára az árkérdés a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kap, ugyanakkor „egyértelműen kiderült, hogy szinte minden fogyasztó (96 százalék) számára fontos, hogy a kereskedelmi láncok polcain minél több magyar termékből tudjanak választani, vagyis nem mondanak le a hazai árukról”.