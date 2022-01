Azt írták, hogy a testület eredményt hirdetett a Nyíregyháza 91,1 MHz és a Debrecen 104,6 MHz pályázati eljárásokban, amelyek nyertesei a jelenleg is üzemelő és egyedül pályázó Radio Plus Kft., illetve a Best Radio Kft. lettek.

A grémium a Pesti Tv szolgáltatójára 100 ezer forintos bírságot, a székesfehérvári Vörösmarty Rádió szolgáltatójára pedig 50 ezer forintos bírságot rótt ki, amiért nem megfelelő korhatár-besorolással sugároztak szexuális tartalmak miatt magasabb kategóriába tartozó műsorokat.

A Pesti Tv szolgáltatóját további 20 ezer forint megfizetésére kötelezték, mert a műsorát közlő internetes honlapján nem tüntette fel a korhatári minősítést jelző piktogramokat - áll a közleményben.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is.