Megmenekültek a bezárástól a magyarországi pékségek, mondta a Napi.hu-nak Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke. A pékségek száma 850-900 körüli, ebben nem szerepelnek az albán pékségek és a multiknál lévő sütödék sem. Kiemelte: bár korábban a Magyar Pékszövetség is azt jósolta, hogy a járvány és az energiaárak drágulása miatt a sütőipari vállalatok 20-25 százaléka meg fog szűnni, bezár vagy a nagyok felvásárolják őket, de ez nem történt meg, erősítette meg Septe József a kenyérverseny második körös zsűrizésén.

A szektorban 15-20 ezren dolgoznak és azt látják, hogy a vállalkozások átgondolták tevékenységüket, megpróbálnak gazdaságosabban működni, energiát megtakarítani. A sütőipari cégek egy része megerősödött, de a humánerőforrás hiánytól továbbra is szenvednek. A végzett pékek, amikor már van hozadéka a tudásuknak, akkor azt Németországban, Ausztriában vagy Norvégiában is hasznosítják, a pékek egy jobb fizetés reményében választják egy másik európai ország sütödéjét - mondta lapunknak Septe József.

Kiemelte: a sütőiparban az elmúlt években azért komoly béremelés volt, éppen azért, hogy meg tudják tartani a munkavállalókat.

Csökkent a kenyérfogyasztás

A kenyérfogyasztás valamelyest csökkent az elmúlt években Magyarországon, először a koronavírus-járvány, majd a háború és az infláció emelkedése miatt vettek kevesebb kenyeret a magyarok - sorolta a Pékszövetség elnöke.

Míg korábban évente 72 kilogramm kenyeret és mellette 10-12 kilogramm péksüteményt fogyasztott a magyarok többsége, az elmúlt öt év alatt mára évi 50-52 kilogrammra csökkent a kenyérfogyasztás mennyisége.

Hangsúlyozta: a fogyasztók a minőségibb termékek felé fordultak. Tapasztalatok szerint a hagyományos kovászos technológiát használó pékségeknél egyre inkább ragaszkodnak a vevők a kovásszal készült kenyerekhez.

Árakról nem beszél

Tavaly a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 659 forint volt egy kiló kenyér, idén már ezer forintba is kerül. A vándor kenyér fél kilója az Auchanban 499 forint, az Aldiban az aranycipó kilója 998 forint, a Lidlben a nosztalgia vekni kilója 907 forint.

A statisztikai hivatal szerint is a kenyér ára egy év alatt 52,7 százalékkal drágult.

Megkérdeztük Septe Józsefet, hogyan alakul majd a kenyér ára a jövőben és miért nem érzik a vásárlók a kenyér árának csökkenését, annak ellenére, hogy az energiaárak mérséklődnek?

A Pékszövetség elnöke azt mondta:

ez most egy kenyérverseny, nem fogok a kenyér áráról beszélni, ne haragudjon.

Idén tizenkettedik alkalommal hirdette meg a Magyar Pékszövetség a kenyérversenyt, aminek keretében szakmai zsűri választja ki az Év Kenyerét, amit majd augusztus 18-a és 20-a között, a Magyar Ízek Utcáján kóstolhat először a nagyközönség.

Három kategóriában lehetett nevezni:

Szent István napi kenyér;

innovatív kenyér;

és sétáló sütemény.

A zsűri az első körös bírálat során 29 Szent István napi kenyeret, 34 innovatív kenyeret, és 22 sétáló süteményt tesztelt.

85 termék nevezett a versenyre

A Szent István napi kenyeret hagyományos kovászos örleményből kellett készíteni, az innovatív kenyér kategóriában elvárás volt, hogy lehetőleg fűszerek felhasználásával készüljön, a sétáló süteménynél pedig a laza tésztaszerkezetet és a kreatív, dekoratív megjelentést is díjazták. A második körbe kategóriánként 9-9 termék került be. Többek között friss roppanós héjú cipóval, magvas bucival, hagymás-mézes és málnás pisztáciás ízesítésű péktermékekkel is versenyeztek.

Bár az elmúlt hetekben a világpiaci trendeknek megfelelően Magyarországon is elkezdtek csökkenni a gabonaárak, és a búza tonnája a korábbi, 140 ezer forint helyett már csak 80 ezer forint, a fogyasztók még nem érzékelik ezt a liszt és a kenyér árában - ezt az Agrárszektor cikket is kiemeli.

Szakértők szerint mindezen tendencia ellenére a közeljövőben még nem várható a sütőipari termékek árának csökkenése, ugyanis az egyéb költségelemek növekedése még mindig jelentősnek számít.

Az ágazat szereplői ugyanakkor abban bíznak, hogy a jövőben már sem az energia, sem pedig az alapanyagok áremelkedése nem kényszeríti komolyabb lépésre a sütőipart.