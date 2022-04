A brit THE (Times Higher Education) negyedik éve szedi össze és közli azoknak az egyetemeknek a listáját, amelyek az ENSZ által támasztott standardokhoz tartva magukat, azon igyekeznek, hogy munkájukkal egy mindenki számára fenntarthatóbb világ építéséhez járuljanak hozzá.

Az ennek mentén megfogalmazott 17 kategória között számos zöld ügy mellett jelen vannak a szegénység felszámolását célzó, a tisztességes munkát és gazdasági növekedést elősegítő, a felelős nyersanyag-gazdálkodásra, az innovációra, és a minőségi oktatás biztosítására kiélezett tételek.

Magyarországon három egyetem került az 1406 felsőoktatási intézményt vizsgáló hatásrangsor (Impact Rankings) előkelőbb helyeire, így a nemzetközi mezőnyben 401-600-as csoportba került a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem.

10 arany, 4 ezüst, 3 bronz



Bár idén a legutóbbi felméréshez képest mintegy 300 intézménnyel több vett részt a rangsoroláson, az SZTE számos kategóriában megőrizte korábbi pozícióját, és nemzetközi szinten is több kategóriában tudott javítani. Magyar viszonylatban tíz kategóriában is első helyezést ért el, de a többi hétben is dobogós helyen végzett.

Legerősebb kategóriái között szerepel, a vizek, óceánok és tengerek védelme, a tiszta víz és alapvető köztisztaság, és a szárazföldi ökoszisztémák védelme is. Ebben a háromban, valamint a béke, igazság és erős intézmények, illetve az éhezés megszüntetése kategóriában a nemzetközi lista 200 legjobb intézményébe tartoznak.

Hazánkban ezentúl listavezető még a teljesítményük a szegénység felszámolásában, a megfizethető és tiszta energia, az ipar, innováció és infrastruktúra megteremtésében, a fenntartható városok és közösségek kategóriájában, illetve az éghajlatváltozás elleni fellépésben is.