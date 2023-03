A magyar nők 20-30 százalékát érinti a menstruációs szegénység, tehát majdnem egymillió nő számára okoz gondot a szükséges termékek megvásárlása. Ebből adódóan a hátrányos helyzetben nevelkedő kamaszok kimaradnak az iskolából, vagy az egészségükre veszélyes módszerekkel próbálják átvészelni a menstruációt: vattával, zoknikkal, rongyokkal.

A probléma nem csak hazánkat, hanem az egész világot érinti, ezért már több mint 15 országban eltörölték a menstruációs kellékek jövedéki adóját.

Az ellenzéki párt nem csak áfamentességet szeretne a higiéniai termékekre, de ingyenesen is elérhetővé tenné azokat az állami, önkormányzati, szociális intézményekben. Kezdeményezésükre már a budapesti és kőbányai önkormányzat is elindított egy ilyen programot, amely évente összesen 2 millió forintból is kivitelezhető. Bakos Bernadett szerint nőnap alkalmából különösen fontos lenne felismerni azokat a problémákat is, amelyek kifejezetten a nőket érintik.

(Fogarasi Kitti)