Suhanós gyorsvillamost kaphat Miskolc, Kazincbarcika és Tiszaújváros

Egy Tram-Train gyorsvasút terve is szerepel a borsodi megyeszékhely fejlesztésére kidolgozott Miskolc2030 programcsomagban, ami Miskolcot Kazincbarcikával és Tiszaújvárossal kötné össze. Az infrastrukturális fejlesztési tervben az első szakasz mintegy 50 milliárd forintba kerülne a megyei jogú város önkormányzata, de közlekedésfejlesztési projektből is van még más is terítéken - derítette ki a Napi.hu.