Öt borsodi település (Felsőzsolca, Hernádnémeti, Miskolc, Sajószentpéter és Szirmabesenyő) vezetője folytatott sajtónyilvános kerekasztalbeszélgetést csütörtökön délután a miskolctapolcai Avalon Park exkluzív borozójában – ugyan borkóstolás nélkül. A megbeszélést Miskolc polgármestere, Veres Pál kezdeményezte azon apropóból, hogy elmélyítsék a szomszédos települések együttműködését akár a gazdaság, az oktatás, a szociális ügyek, vagy éppen a turizmus területén. Ezen célból debreceni mintára egy agglomerációs gazdaságfejlesztési tanács létrehozását kezdeményezte a borsodi megyeszékhely első embere.

„Úgy gondolom, mind kulturálisan, mind gazdaságilag összefonódik Miskolc városa a környező településekkel. Igaz ez továbbá a szociális kérdések és a turizmus tekintetében, vagy egy havária helyzet megoldása során. Nem gondolkozhatunk tehát csupán saját közigazgatási területeinken belül” – mondta Veres Pál a sajtónyilvános eseményen.

A megbeszélésre azon települések polgármesterei voltak hivatalosak, akikkel már korábban elindult egy előzetes tárgyalás az együttműködés valamilyen formájáról. A tervek szerint az agglomerációs gazdaságfejlesztési tanácsba azonban nem csak ezen falvak és városok delegálhatnának majd tagokat, hanem meghívnák a környék más településeit is. A tanács egyébként Veres Pál szerint pár héten belül megalakulhat.

A legégetőbb probléma

Az egyeztetések megkezdésének és a tanács létrehívásának a legégetőbb oka úgy tűnik, hogy Miskolc gazdaságában keresendő. A megyeszékhely ugyanis kezd kifogyni az ipari befektetők által hasznosítható földekből, a már meglévő ipari parkok pedig hamarosan betelhetnek. A szomszédos településeknek viszont még vannak ilyen jellegű hasznosításra alkalmas területeik.

„Van egy bizonyos mérethatár, ennek megfelelően tudunk területeket kiajánlani. Szeretnénk feltérképezni az együttműködés lehetőségeit: a környező településeknek is vannak olyan területei, amit a befektetők számára ajánlani tudunk” - fogalmazott Veres Pál.

A még üresen álló székek várják a tárgyalás résztvevőit. Kép: Napi.hu , Kónya Ádám

Korábbi eredménytelenség

Az előző városvezetés alatt, a januárban elhunyt Kriza Ákos idejében is volt már a környező települések ipari területeinek hasznosítására irányuló kezdeményezés. Sajószentpéter közigazgatási határain belül például létezik egy 70 hektáros, ipari tevékenység végzésére alkalmas földterület, ami azonban Miskolc tulajdonában van. Ennek az ingatlannak a használata korábban kudarcba fulladt, mert a két város képtelen volt megállapodni a feltételekről.

„Miskolc előző városvezetése olyan ajánlatott tett nekünk, amit ép ésszel nem lehetett teljesíteni: ha közösen sikerült volna megvalósítani a beruházást, az adóbevétel 80 százalékára tartottak volna igényt. Aki a jogot behatóan ismeri, tudja, hogy ha egy város ilyen megállapodást köt, mint amit Sajószentpéternek kellett volna, azt súlyosan szankcionálják" – tájékoztatta a megjelent polgármestereket és a sajtó képviselőit Faragó Péter, Sajószentpéter első embere, aki a mostani kezdeményezéssel kapcsolatosan azonban már bizakodó. "Veres Pállal közösen kerestük egymást, hogy megoldást találjunk a kérdésben: a cél, beruházókat hozni a kihasználatlan területre. Nagyon korrekt ajánlatot tett: az ő tervei szerint mindkét város tudna profitálni az együttműködésből.”

A miskolci kerekasztal-tárgyalás a város és agglomerációja fejlesztése céljából. Kép: Napi.hu , Kónya Ádám

Optimisták a vezetők

Faragó Péter és Veres Pál mellett Orosz Zsolt, Hernádnémeti vezetője is bizakodó volt a kooperáció kapcsán. A Hernád menti településen lehetőség van egy 400 hektáros ipari park kialakítására. A korábbi ciklusban ők is egyeztettek a terület hasznosításáról az előző vezetéssel, de elmondása szerint a sok munka ellenére sem koronázta siker a projektet. Most azonban jó esélyt lát arra, hogy megtöltsék az ipari parkot cégekkel, és mindkét város profitáljon az együttműködésből.

Halmai Gyula, a Miskolc Holding Zrt. gazdaságfejlesztési és ingatlangazdálkodási igazgatója sem vélekedett másképpen. Az ő véleménye szerint itt az idő, hogy a környék települései ne egymás ellen versenyezzenek a befektetőkért, hanem együtt keressék azokat. Ehhez Veres Pál végezetül még annyit tett hozzá, hogy manapság már régióban kell gondolkodni, nem pedig településekben. Úgy vélte, hogy erre már az EU is rájött, és támogatja az ilyen jellegű fejlesztéseket.