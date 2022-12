A hazai pénzforgalmi szolgáltatók által vezetett fizetési számlák száma a harmadik negyedév végén mintegy 100 ezer darabos növekedéssel megközelítette a 10,7 milliót. Az elsődlegesen fizetési célú fogyasztói számlák száma is több mint 50 ezerrel bővült, és először haladta meg a 7 milliót.

Az interneten hozzáférhető számlák számában is folytatódott a fokozatos növekedés: számuk az előző időszak végéhez képest közel 150 ezerrel bővült, és meghaladta a 8,8 milliót.

A mobiltárcába regisztrált kártyák száma az előző negyedév végéhez képest közel 8 százalékos növekedéssel meghaladta az 1,6 milliót. Tovább nőtt azon kártyák száma, amelyekkel történt vásárlási tranzakció: a 6,9 milliót meghaladó szám több mint 90 ezerrel múlja felül az előző negyedév értékét.

A hazai pénzforgalmi szolgáltatók kártyaelfogadói hálózatához tartozó fizikai elfogadóhelyek és az ott üzemelő berendezések számában a harmadik negyedévben nem történt jelentős változás: a kereskedői elfogadóhelyek száma 141 ezer, az elfogadóhelyeken üzemelő POS termináloké pedig 229 ezer körül alakult.

Egyedül az internetes elfogadóhelyekben történt nagyobb növekedés: számuk több mint 3 százalékos bővüléssel először lépte át a 40 ezret.

Hazai kibocsátású fizetési kártyák - jelentős forgalom-növekedés

Az MNB adatai szerint a hazai kibocsátású fizetési kártyák vásárlási forgalma jelentősen nőtt a megelőző év azonos időszakához képest. Belföldön a tranzakciók darabszáma 18, értéke viszont 29 százalékkal haladta meg az előző évi szintet. A közel 383 millió tranzakció 3184 milliárd forint értékben abszolút rekordot is jelent, jelentősen felülmúlva a korábbi maximumot. A határon átnyúló vásárlási forgalom ennél is jobban bővült, feltételezhetően a külföldi utazási lehetőségek bővülésének köszönhetően is: a darabszámban 24, értékben pedig 53 százalékos bővülés tapasztalható a megelőző év azonos időszakához képest. A közel 37 millió tranzakció 560 milliárd forint értékben pedig messze meghaladja az eddigi maximumot.

Csökkenő készpénzfelvétel, hódító mobiltárca

A készpénzfelvételekben a hazai tranzakciók darabszámában 2 százalékot meghaladó csökkenés, értékben viszont 10 százalék feletti növekedés tapasztalható. A 2411 milliárd forint értékű készpénzfelvétel azonban már messze elmarad a vásárlások értékétől. Az egy készpénzfelvételre jutó érték 105 ezer forint felett alakult.

A mobiltárcás technológia egyre népszerűbb: a hazai kibocsátású kártyákkal lebonyolított mobiltárcás vásárlási tranzakciók darabszáma közel 100, értéke pedig 130 százalékkal nőtt a megelőző év azonos időszakához képest. A negyedévben az összes vásárlási tranzakció számának közel 18, értékének pedig közel 13 százaléka már így bonyolódott.

A hazai pénzforgalmi szolgáltatóknál indított egyedi forint átutalások darabszáma közel 9, értéke pedig 13 százalékkal nőtt 2021 azonos időszakához képest. Az átutalásokon belül is kifejezetten jól teljesítettek az azonnali fizetések: itt darabszámban közel 15, értékben pedig közel 36 százalékos a bővülés.

Visszaélések: 1260 milliós károkozás

Az MNB adatai szerint a harmadik negyedévben a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal elkövetett visszaélések száma kevéssel 37 ezer alatt alakult, az okozott kár értéke pedig 1260 millió forint volt. A sikeres visszaélések aránya továbbra is elhanyagolható a forgalomhoz képest. A visszaéléseken belül a megtévesztések, illetve pszichológiai manipuláción alapuló csalások dominálnak, amelyeknél az ügyfelek figyelmetlenségét próbálják kihasználni a csalók.