Átadták a MOL felhőkarcolóját

Hivatalosan is átadták a a Mol Campust, Budapest legmagasabb irodaházát. A MOL új székházának helyet adó gigantikus épületet Hernádi Zsolt vezérigazgató mutatta be. Az igazgatótanácsi üléssel egybekötött prezentációra Orbán Viktor miniszterelnököt is meghívták.