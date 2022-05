Szakmai alelnöknek Selmeci Attilát, az elnökségbe pedig Szentpáli Gábort delegálták a küldöttek.

Wladár Sándor elnök a 2021-ről szóló beszámolóját azzal kezdte, hogy az elmúlt esztendőben az egyik legfontosabb fegyverténynek a pandémia okozta leállás utóhatásainak kezelése számított.

„Úgy gondolom, fontos volt, hogy a nagy leállás alatt is sikerült úgy menedzselnünk legalább a válogatottak felkészülését, majd egyre több versenyzőét, hogy a járvány okozta leállás csupán hullámvölgy legyen, és semmiképpen sem törés” – mondta az elnök, hozzátéve, hogy 490 milliós különtámogatást kaptak a kormányzattól, amivel az egyesületek konszolidációjához járultak hozzá, hiszen a tagszervezeteknek súlyos kiesést okozott a világjárvány - olvasható a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) közleményében.

Selmeci Attila – aki Milák Kristófot olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címig vezette 2018 és 2021 között – később újabb tapsot „gyűjtött be” azután, hogy egyhangúlag a MÚSZ szakmai alelnökének választották.

Ez a poszt Turi György lemondását követően üresedett meg, míg Rózsa Norbert leköszönése miatt egy új elnökségi tagról is voksolni kellett: ezt a pozíciót ezentúl Szentpáli Gábor, a BVSC-Zugló elnöke tölti be. A küldöttek végül új Ellenőrző is Testületet választottak: Dr Pozsgay Gábor elnök mellett Nagy Anikó és Dér Tamás lett a grémium tagja.