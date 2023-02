A Netflix még a tavalyi, meglehetősen rázósra sikeredett üzleti éve alkalmából jelentette be, hogy a bevételei növelése érdekében le fog sújtani azokra, akik egyetlen előfizetéssel több háztartásból fogyasztják a tartalmait – emlékezteti az olvasókat a PCWorld.

A szolgáltató végül nyilvánosságra hozta, hogy miként is fog zajlani a hadjárat, ám a megismert szabályok akkora felháborodást okoztak, hogy a cég végül visszavonulót fújt, azt állítva, hogy a több nyelvre, köztük magyarra is lefordított regula csak néhány dél-amerikai országra vonatkozott.

Visszakoznak

A Netflix most újabb közleménnyel jelentkezett, amely tisztázni igyekszik az előfizetői profilok használatának feltételeit. A blogbejegyzést a termékinnovációért felelős igazgató, Chengyi Long, jegyzi, aki az alábbi pontokban foglalta össze a tudnivalókat:

Minden fiókhoz tartozni fog egy elsődleges tartózkodási hely, amelyen belül a háztartás minden lakója szabadon használhatja az adott fiókot.

Az előfizetők utazás közben a személyes eszközeiken, vagy egy tetszőleges tévén bejelentkezve is „könnyedén” hozzáférhetnek majd a streaming platformhoz.

Némi ráfizetéssel lehetőség lesz egy háztartáson kívüli tagot is hozzáadni a Standard és a Premium előfizetési csomagokhoz. Ennek magyar ára nem ismert, de Spanyolországban személyenként 6, Portugáliában pedig 4 euróba kerül majd.

A korábbi, nagy felháborodást okozó tervhez képest fontos változás, hogy az elsődleges tartózkodási helyünkön kívüli bejelentkezésnél már nem lesz szükség egyszeri kódokra, amelyek 7 napos hozzáférést biztosítottak a Netflixhez.

Legalábbis így tűnik, mert a szöveg most egyáltalán nem említ ilyesmit. Az eredeti konstrukció emellett még arra is kitért, hogy 31 naponta legalább egyszer be kell jelentkeznünk az elsődleges tartózkodási helyünk Wi-Fi hálózatára, most azonban ez a kitétel sem szerepel a közleményben.

A felvázolt keretek első körben Kanadában, Portugáliában, Spanyolországban és Új-Zélandon lépnek érvénybe, a „következő hónapok során” pedig további országokra is kiterjesztik majd őket. A közlemény azzal zárul, hogy a felhasználói visszajelzések alapján még finomhangolni szeretnék a szabályokat, így nem lennénk meglepve, ha nem ez lenne a profilmegosztás-ellenes intézkedések végleges formája.