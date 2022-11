Sportautót, ingatlanokat és készpénzt is lefoglaltak a hatóságok Völner Pál, volt igazságügyi államtitkár családjától - írta meg a héten a 24.hu. A hétvégén nyilatkozott az ügyről Fürcht Pál Zsolt is, a Központi Nyomozó Fűügyészséget vezető főügyész.

A volt igazságügyi államtitkárt 83 millió forint kenőpénz elfogadásával vádolják, míg bűntársa Schadl György, a végrehajtói kar elnöke tízszer ekkora összeget tehetett zsebre. "A 83 millió forintot tudjuk bizonyítani" - mondta a korrupciós ügyészségként is ismert KNYF vezetője a Magyar Nemzetnek. Fürcht Pál Zsolt hozzátette: bizonyos bűncselekményeknél elindul egy úgynevezett kiterjesztett vagyonvisszaszerzési eljárás is, ezekben az esetekben megfordul a bizonyítás: a gyanúsítottnak kell igazolnia, hogy az adott pénzt vagy értéktárgyat legális forrásból szerezte. Ez történik most, a Schadl-Völner-ügyben is.

Piros Porsche, hibrid Lexus és Mini Cooper

A nyilvánosságra került információk szerint a Völner Pál családjától lefoglalt vagyongárgyak között van készpénz, bankszámlák, egy hibrid hajtású Lexus RX450H terepjáró, egy résztulajdonában álló budapesti, VI. kerületi lakás és egy nyergesújfalui ingatlan. A vádhatóság javasolta lefoglalni Völner Pál fiának vagyonát is, egyebek között egy Porsche Cayman S sportautót, egy négykerék-meghajtású Mini Cooper Countryman All4-t, készpénzt, bankszámlát és egy VII. kerületi lakást a hozzá tartozó tárolókkal, valamint két vidéki ingatlant és cégének üzletrészét. Nem maradt ki az eljárásból a volt államtitkár lánya sem, akinek lefoglalták 34 millió forintot tartalmazó bankszámláját, és egy gazdasági társaságban az üzletrészét.

Völner Pár a 24.hu-nak korábban elmondta, családjának minden vagyona igazolt, legális jövedelemből származik, családjának a vagyonzárral sújtott tagjai jogorvoslatot kértek, ahogyan ő is, mivel olyan vagyonelemekről is szó van, amelyek jóval a gyanúsításban szereplő elkövetési időszak előtt kerültek a tulajdonukba. Az ügyészség azonban indítványozta, hogy a bíróság minden lefoglalt vagyonelem tekintetében rendeljen el vagyonelkobzást - írta a 24.hu.