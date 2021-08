A hozzátartozói nyugellátások pluszpénzt jelenthetnek, jó, ha tud róluk

Kevesen ismerik azokat a hozzátartozói nyugellátásokat, amelyek sokaknak járhatnak, de speciális körülményekhez kötöttek. Ilyen lehet a szülői nyugdíj, vagy az árvaellátás is, amelyek különleges eseteit részletezték most, amelyek akár méltányossági alapon is ígényelhetők.